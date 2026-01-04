FKA twigs hap zemrën pas kapitullit të vështirë me Shia LaBeouf

FKA twigs ka folur hapur për mënyrën se si ka filluar ta kuptojë më mirë balancën mes uljeve dhe ngritjeve të jetës gjatë muajve të fundit.
“Jam në atë moshë kur mund të shikoj pas dhe të shoh shumë gjëra që kanë qenë të bukura dhe të mrekullueshme, por edhe të tjera që kanë qenë vërtet brutale dhe të dhunshme,” u shpreh ajo.
“Po kuptoj se mund ta dua jetën, artin dhe bukurinë time, ndërkohë që mbaj edhe dhimbjen, trishtimin dhe dhunën. Mund t’i mbaj të gjitha njëkohësisht, dhe kjo më bën të ndihem mirë.”
Artistja, emri i vërtetë i së cilës është Tahliah Debrett Barnett, ka folur më herët për përvojat e dhunës që ajo pretendon se ka përjetuar gjatë lidhjes me aktorin Shia LaBeouf. Në dhjetor 2020, ajo ngriti një padi civile ndaj tij, duke e akuzuar për dhunë seksuale dhe fizike, si edhe për transmetim të një sëmundjeje seksualisht të transmetueshme. Padia u mbyll në korrik, pasi palët arritën një marrëveshje jashtë gjykate për një shumë të padeklaruar.
LaBeouf i ka mohuar akuzat, por më herët ka pranuar publikisht se ka pasur një histori sjelljesh të dëmshme ndaj njerëzve të afërt.
Në një deklaratë të përbashkët, dy ish-partnerët thanë se janë “të përkushtuar për të ecur përpara në mënyrë konstruktive” dhe i uruan njëri-tjetrit paqe dhe sukses në të ardhmen.
Në tetor, FKA twigs i tha The Hollywood Reporter se po përpiqet të ecë përpara, duke u angazhuar në organizata që ndërgjegjësojnë për dhunën në familje dhe dhunën seksuale.
Ajo është në një lidhje me regjisorin Jordan Hemingway që prej vitit 2023 dhe tregoi për ELLE UK se bashkëpunimi profesional me të — ai ka realizuar videot muzikore të albumeve Eusexua dhe Eusexua Afterglow — është “ndjenja më e mirë në botë”, pasi është krijuese dhe pa dramë.