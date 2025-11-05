Fitorja e Mamdanit, kush është social-demokrati që sfidoi Trump në New York

The Guardian
Një vit më parë, Zohran Mamdani ishte një politikan i panjohur. Tani, social-demokrat 34-vjeçar do të jetë kryebashkiaku i parë mysliman i New Yorkut me një profil që shtrihet shumë përtej qytetit, në të gjithë Amerikën, dhe në të vërtetë, në të gjithë botën.
Dikur i pafavorizuari, i cili u shndërrua në personazh kryesor, ka pasur një ngritje meteorike. Me një prani të zgjuar në mediat sociale dhe një fushatë bazë që tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare dhe nxiti mijëra votues për herë të parë – shumë prej të cilëve janë të rinj – Mamdani ka ofruar një plan për të bërë fushatë me progresistët në internet.
Videot e tij kanë ofruar gjithashtu një vizion veçanërisht shpresëdhënës për New Yorkun të ndërtuar në mënyrë të palëkundur mbi premisën se jeta nuk ka pse të jetë aq e vështirë sa është bërë.
Për ata që nuk e dinë, shumë hite të Mamdanit në mediat sociale përfshijnë shpikjen e tij të “halalflacionit”. Videoja e tij virale në të cilën ai interviston njujorkezë të klasës punëtore rreth arsyes pse votuan për Trumpin, ose nuk kishin votuar fare vitin e kaluar, veçanërisht, preku shumë njerëz.
Këmbëngulja e tij për të dalë dhe për të takuar njerëz, përfshirë kritikët e tij, e kanë pozicionuar Mamdanin në kontrast të fortë me kandidatin e vjetër të gardës së përfshirë në skandale, ish-guvernatorin e shtetit të turpëruar Andrew Cuomo, i cili kandidoi si i pavarur dhe përfitoi nga mbështetja e donatorëve dhe korporatave ultra të pasura.
Mamdani dhe Cuomo përfaqësonin dy krahë shumë të ndryshëm të partisë Demokratike, popullariteti i së cilës po bie në nivel kombëtar: njëri thellësisht jopopullor dhe jofrymëzues, tjetri vërtet ambicioz dhe emocionues. Banorët e New Yorkut kanë sinjalizuar se vizionit të kujt për Amerikën duhet t’i japin rëndësi.
I lindur në Kampala, Ugandë, Mamdani ishte zhvendosur në New York City me familjen e tij në moshën shtatë vjeçare. Bir i një regjisori të njohur dhe një profesori të Universitetit Columbia, ai ndoqi shkollën publike në Shkollën e Mesme të Shkencave Bronx, ku bashkëthemeloi ekipin e parë të kriketit të shkollës. Ai mori një diplomë bachelor në studimet afrikane nga Kolegji Bowdoin në vitin 2014, ku themeloi degën e parë të “Studentët për Drejtësi në Palestinë”. Ai u bë shtetas i natyralizuar amerikan në vitin 2018.
Para se të hynte në politikë, Mamdani punoi si organizator i komunitetit dhe këshilltar për parandalimin e sekuestrimit të pronave. Në nëntor 2020, ai u zgjodh në asamblenë shtetërore duke përfaqësuar distriktin e 36-të të New Yorkut, duke u bërë burri i parë nga Azia Jugore, ugandasi i parë dhe një nga vetëm tre myslimanët që kanë shërbyer ndonjëherë në këtë organ.
Ai u takua me artisten siriano-amerikane, Rama Duwaji në vitin 2021 dhe u martuan në një ceremoni në bashki në fillim të këtij viti.
Që nga tërmeti politik i fitores së tij bindëse në zgjedhjet paraprake demokrate për kryetar bashkie më 24 qershor, ligjvënësi karizmatik i shtetit gradualisht fitoi mbështetjen e demokratëve kryesorë, dhe të qendrës të New Yorkut, të cilët prej kohësh ishin të shqetësuar.
Ata përfshinin ish-nënkryetaren Kamala Harris dhe guvernatoren e shtetit Kathy Hochul, deri te udhëheqësi i pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve Hakeem Jeffries, së bashku me një numër të madh donatorësh financiarë.
Duke postuar me zgjuarsi video të këndshme, shpesh qesharake, por gjithmonë me mesazhe në TikTok dhe Instagram, ai tërhoqi mijëra të rinj entuziastë, votues dhe vullnetarë për herë të parë në Partinë Demokratike dhe zhvilloi një fushatë ngritëse.
Ai qëndroi i fokusuar te çmimet e qirasë dhe cilësia e jetës së njerëzve, kujdesi për fëmijët dhe ushqimet, dhe mbështeti politika si rritja e taksave për më të pasurit e qytetit të New Yorkut dhe rritja e taksës së korporatave. Ai propozoi gjithashtu kujdes universal për fëmijët dhe autobusë pa pagesë (të cilët ai në fakt i përdor).
Përballë një fushate opozitare të mbushur me islamofobi dhe racizëm, Mamdani bëri fushatë në gjuhën urdu, hindi dhe spanjisht, nga xhamitë dhe po ashtu në turnin e natës, duke arritur një koalicion të larmishëm votuesish nga një gamë e gjerë komunitetesh të New Yorkut, përfshirë diasporën e Azisë Jugore.
Përqafimi i besimit të tij mysliman, avokimi i tij për të drejtat e Gazës dhe palestinezëve, dhe gatishmëria e tij për të mbrojtur emigrantët janë çështje që po ashtu e kanë ngritur në mesin e njujorkezëve.