Fitorja e Inter në Kupë dërgon Juventus në Conference League: manovra e pagave mund të ndryshojë gjithçka

Fitorja e Interit në Kupën e Italisë sjell reflektime edhe për kampionatin. Sidomos për skuadrat që garojnë për akses në kupat e Europës e veçanërisht për vendin e shtatë që aktualisht zë Juventus. Duke marrë parasysh renditjen aktuale të Serie A, Italia mund të ketë tetë skuadra në kupat evropiane vitin e ardhshëm. Katër më të mirat në Champions, ose pesë nëse Roma fiton Europa League, dy në Europa League dhe një në Conference, pikërisht e shtata. E teta mund të jetë Fiorentina, aktualisht e njëmbëdhjeta, por me një sukses në finalen e Conference League do të shkonte në Europa League.

SERIE A, E SHTATA NË CONFERENCE

Me dy javë kampionati për t’u luajtur dhe tre finalet që presin Inter, Roma dhe Fiorentina, janë disa variablat në këtë lojë me kthesa (nëse, për shembull, Inter dhe Roma dalin të pestët e të gjashtët, por fitojnë kupat e tyre përkatëse, ata do të shkonin në Champions League dhe në atë moment i katërti në kampionat do të përfundonte në Europa League dhe i shtati në Conference). Por ka të paktën një siguri, dhe është pikërisht ajo që lidhet me vendin e shtatë që garanton aksesin në kupat evropiane të sezonit 2023/24.

INTER, ASIST PËR JUVEN

Lajm i mirë për Juventus. Garantimi i Europës në fushë këtë sezon do të shmangte rrezikun e të qenit pa kupa për disa sezone radhazi. Sëpata e UEFA-s për çështjet e drejtësisë sportive hyn në fuqi në vitin e parë të mundshëm. Duke u kualifikuar në kupa këtë vit dhe me përjashtimin e mundshëm të vendosur nga UEFA, vitin e ardhshëm Juve mund të luajë për akses evropian për sezonin 2024/25 pa rrezikun që të mos mundet të luajë as aty.

JUVE, NË VARËSI TË MANOVRËS SË PAGAVE

Ky argument është i vlefshëm nëse procesi i pagave nuk prodhon dënime të mëtejshme për t’u kryer këtë sezon, duke bërë që Juve të bjerë nën vendin e shtatë. Në atë pikë, nuk ka kualifikim për kupat 2023/24, dhe nëse vitin e ardhshëm bardhezinjtë do të kualifikoheshin atëherë do t’i duhet të paguajnë për përjashtimin nga UEFA në 2024/25. Që do të thotë se do të ishin në gjendje të kthehen për të luajtur në mbrëmjet evropiane vetëm në sezonin 2025/26.