Fiton mandatin e dytë/ Zoran Milanoviç rizgjidhet President i Kroacisë

Presidenti kroat i mbështetur nga opozita, Zoran Milanoviç, një kritik i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, fitoi me shumicë dërrmuese rizgjedhjen për një mandat tjetër pesëvjeçar të dielën. Milanović fitoi më shumë se 74% të votave në krahasim me kundërshtarin e tij Dragan Primorac, i cili mori gati 26%, sipas rezultateve të lëshuara nga autoritetet shtetërore zgjedhore të Kroacisë pasi u numëruan më shumë se 99% e votave.

Rezultati paraqet një nxitje të madhe për Milanoviçin, i cili është një kritik i mbështetjes ushtarake perëndimore për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Milanoviç është gjithashtu një kundërshtar i ashpër i kryeministrit konservator të Kroacisë Andrej Plenković dhe qeverisë së tij. Në një fjalim pas publikimit të rezultateve, Milanović tha se fitorja e tij ishte një shenjë miratimi dhe besimi nga votuesit, por gjithashtu paraqiti një mesazh për gjendjen e punëve në vend për ata që duhet ta dëgjojnë atë.

“Unë po i kërkoj atyre (qeverisë) ta dëgjojë atë. Kështu kanë dashur të thonë qytetarët. Kjo nuk është vetëm mbështetje për mua,” tha Milanoviç.

Milanoviç, është politikani më popullor në Kroaci dhe ndonjëherë krahasohet me presidentin e zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump për stilin e tij të ashpër të komunikimit me kundërshtarët politikë. Triumfi i tij krijon terrenin për një konfrontim të vazhdueshëm politik me kryeministrin Plenković, me të cilin u martua gjatë mandatit të tij të parë.

Milanoviç gjithashtu fitoi lehtësisht në raundin e parë të votimit më 29 dhjetor, duke lënë Primorac, një shkencëtar mjeko-ligjor që kishte kandiduar pa sukses për president më parë, dhe gjashtë kandidatë të tjerë shumë prapa. Balotazhi midis dy pretendentëve kryesorë ishte i nevojshëm sepse Milanoviç nuk arriti të siguronte 50% të votave me vetëm 5000 vota, ndërsa Primorac ishte shumë prapa me 19%.

Zgjedhjet u mbajtën pasi Kroacia, e cila ka një popullsi prej 3.8 milionë banorësh, po lufton me inflacionin therës, skandalet e korrupsionit dhe mungesën e fuqisë punëtore. Milanoviç shërbeu si kryeministër në të kaluarën në Kroaci.