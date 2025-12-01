Fiorentina e fundit, Dzeko i flet tifozëve me megafon: mund ta paguajë shtrenjtë

Formulimi i nenit 25 të Kodit të Drejtësisë Sportive është shumë i qartë dhe duket se nuk lë shumë dyshime mbi ndalimin për Edin Dzeko për të bërë atë që futbollisti i Fiorentinës bëri të dielën në përfundim të disfatës së radhës së formacionit vjollcë (0-2 në fushën e Atalantës) në këtë fillim sezoni të tmerrshëm, që ka parë tashmë edhe ndërrimin në pankinë mes Piolit dhe Vanolit. Dzeko mori një megafon në dorë dhe foli si lider, nga lartësia e përvojës së tij dhe të mijëra situatave të nxehta të jetuara në karrierë, duke u kërkuar tifozëve të ardhur në transfertë në Bergamo të japin një dorë për të shmangur fantazmën e rënies nga kategoria. Sjellja e tij duket se bie mes atyre të parashikuara nga neni në fjalë i CGS-së (“Parandalimi i akteve të dhunshme”): boshnjaku mund t’i paguajë pasojat me një gjobë ose madje me një skualifikim.
Çfarë thotë pika 9 e nenit 25 të Kodit të Drejtësisë Sportive
Pika 9 e nenit 25 thotë: “Gjatë ndeshjeve ose në situata të lidhura me zhvillimin e veprimtarisë së tyre, të licencuarve u ndalohet të kenë ndërveprime me mbështetësit ose t’u nënshtrohen manifestimeve dhe sjelljeve të tyre që përbëjnë forma intimidimi, shkaktojnë fyerje, denigrim, ofendim për personin ose në çfarëdo mënyre cenojnë dinjitetin njerëzor. Në rast të shkeljes së ndalimit zbatohen sanksionet e parashikuara nga neni 9, pika 1, shkronja e) ose h)”.
Pra, në lidhje me futbollistët, shkronja e) parashikon këtë sanksion: “Skualifikim për një ose më shumë ndeshje; në rast sjelljeje me dhunë të veçantë ose gravitet të veçantë, skualifikimi nuk është më i vogël se katër ndeshje”.
Dhe ende, neni 25 pika 9 parashikon për Dzekon edhe një gjobë të mundshme prej 20 mijë eurosh: “Në ambientin profesionist, së bashku me sanksionin e parashikuar nga neni 9, pika 1, shkronja e) ose h), zbatohet sanksioni i parashikuar nga neni 9, pika 1, shkronja d) në këto masa: 20.000 euro për shkelje në ambientin e Serisë A; 8.000 euro për shkelje në ambientin e Serisë B; 4.000 euro për shkelje në ambientin e Lega Pro”.
Kur dhe pse u fut kjo normë për t’i mbrojtur futbollistët
Kjo normë u fut në Kodin e Drejtësisë Sportive në maj të vitit 2015, pasi u asistua ndër vite në shumë episode të padenja – i fundit protesta shumë e ashpër ndaj Romës në “Olimpico” dy muaj më parë – me qëllimin për të mbrojtur futbollistët nga presionet dhe për të garantuar sigurinë. Objektivi është pra të shmangen “gjyqet” publike dhe të mos shihen lojtarët të thirrur në raport nga ultrasit nën tribunat në fund të ndeshjeve.
Situata të tilla ende shihen, por zakonisht futbollistët rrinë në heshtje duke “pritur faljen” (edhe pse shpesh marrin fyerje dhe kërcënime), në një vizion të shtrembëruar të sportit dhe tifozerisë. Këtu, në vend të kësaj, Dzeko jo vetëm iu përgjigj “ftesës së nxehtë” bërë skuadrës së Vanolit (edhe ai shkoi bashkë me të gjithë futbollistët) nga tifozët e Fiesole-s në transfertë, por madje kërkoi megafonin nga vetë ata për të pasur ato “ndërveprime me mbështetësit” të ndaluara dhe të sanksionuara qartë nga kodi.
Një marrje përgjegjësie dhe një mbrojtje e skuadrës që mund t’i kushtojë shtrenjtë sulmuesit boshnjak 39-vjeçar: prokurori federal Giuseppe Chiné pret raportin mbi ngjarjen nga inspektorët e FIGC-së të pranishëm në stadiumin e Bergamos për të proceduar eventualisht me veprimin disiplinor.