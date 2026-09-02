Financial Times: Moska po e ndihmon Teheranin të zhvillojë raketa supersonike

Rusia e ka ndihmuar fshehurazi Iranin në zhvillimin e raketave supersonike për vite me radhë, në atë që Financial Times raporton se është një nga transferimet më të rëndësishme të njohura të teknologjisë së përparuar ushtarake midis dy vendeve.
Një investigim nga gazeta britanike, regjistrat e udhëtimit dhe patentat ushtarake, zbuloi se programi sekret, i njohur si C430L, filloi në vitin 2023 dhe mbeti aktiv deri në vitin 2026.
Programi kërkon që specialistët rusë të raketave të ndihmojnë Iranin të zhvillojë një sistem shtytës me raketa ramjet që mund të lejojë që raketat të fluturojnë me shpejtësi shumë të madhe.
Sipas raportit, Irani ka ndërtuar dhe testuar sistemin e shtytjes, por nuk ka prova se një raketë supersonike e ndihmuar nga Rusia është vendosur në të vërtetë. Ekspertët e cituar nga Financial Times thonë se kjo teknologji në të ardhmen mund t’i japë Iranit një aftësi të re për të kërcënuar anijet luftarake amerikane dhe asetet e tjera detare në Lindjen e Mesme.
Programi u organizua nga kompania shtetërore ruse e eksportit të armëve Rosoboronexport dhe përfshinte inxhinierë nga NPO Mashinostroyenia, një nga prodhuesit kryesorë të raketave në Rusi. Dokumentet e klasifikuara të rrjedhura, të para nga Financial Times, tregojnë se inxhinierë të lartë rusë kanë bërë vizita të përsëritura në Iran, kanë analizuar të dhënat nga një provë fluturimi iraniane dhe e kanë këshilluar Teheranin për çështje që lidhen me sistemin e tyre.