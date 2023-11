Filmi i Kim Kardashian së shpejti në Netflix

Kim Kardashian po shkon drejt Netflix. Pas një lufte njëjavore të ofertave, platforma e transmetimit ka fituar të drejtat e shpërndarjes për komedinë e saj të ardhshme The Fifth Wheel.

Themeluesja e SKIMS është vendosur të shërbejë si producente në projekt, raporton Deadline. Skenariste do të jetë Paula Pell — një shkrimtare fituese e çmimeve, kreditet e së cilës përfshijnë Saturday Night Live, 30 Rock dhe AP Bio ndër të tjera. Pell shkroi skenarin me komedianen Janine Brito, gruan e Pell. Dyshja luajnë gjithashtu një çift të martuar në serialin komedi Girls5eva, i cili së fundmi u transmetua në Netflix pas dy sezonesh në Peacock.

Ndërsa Kardashian është më e famshme për reality show e saj, Keeping Up With the Kardashians në E!News dhe katër sezone të The Kardashians në Hulu — ajo ka marrë pjesë në projekte të ndryshme më parë.

Përveç disa roleve të vogla dhe të përsëritura në shfaqje televizive, duke përfshirë Drop Dead Diva dhe CSI: NY, Kim është shfaqur edhe në disa filma. Ajo luajti në filmin Disaster të vitit 2008, komedinë e vitit 2009 Deep in the Valley dhe Temptation: Confessions of a Marriage e vitit 2013.

Së fundmi ajo mori pjesë në American Horror Story: Delicate – sezoni i fundit i serialit horror antologjik – në të cilin luan publicisten e famshme Siobhan Corbyn.