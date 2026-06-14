Fillojnë dezertimet/ Edi Ramës i largohet deputetja e parë socialiste

Edi Ramës i është larguar deputetja e parë dhe ajo është Marjana Koçeku e Shkodrës. Në një mesazh në rrjetet sociale, e ashtuquajtura Neomalsore njofton largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Siç duket Koçeku nuk e ka përmbajtuar dot më veten duke qenë kundër dhjetëra mijera qytetarëve që janë në rrugë duke protestuar kundër qeverisjes së Ramës.
“Prej sot jam deputete e pamvarum. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam pasë e i kam shprehë qysh para se me u asociu me nji parti. Ato m’i diftojnë kufijtë” shkruan Marjana Koçeku në rrjetet sociale.
Prej dy javësh socialistët janë nën presionin e një përballjeje jo më politike, por me qytetarët. Mbetet për t’u parë se cilat kanë qenë arsyet që e kanë çuar Marjana Koçekun drejt derës së PS, por e qartë është se këto ditë grupi parlamentar zien duke parë se si shtohen numrat në protestën qytetare kundër kësaj qeverisjeje.