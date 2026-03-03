Filipe Luis fiton 8-0, por Flamengo e shkarkon: çfarë fshihet pas epilogut të bujshëm

Të fitosh një ndeshje me rezultat të thellë dhe të shkarkohesh. Kjo i ndodhi Filipe Luis, trajnerit të larguar nga Flamengo pas një fitoreje 8-0. Koha është sigurisht kurioze, edhe pse fati i ish-anësorit të Atletico Madrid dhe Porto dukej i vulosur, pavarësisht statusit të tij si trajneri i dytë më fitues në historinë e skuadrës kuqezi.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Filipe Luis i shkarkuar nga Flamengo pas fitores 8-0
Fitorja ndaj Madureira-s ishte sigurisht e bujshme për nga rezultati, edhe pse e parashikueshme. Kualifikimi në finalen e Kampionatit Carioca nuk i mjaftoi Filipe Luis-it, i cili pas ndeshjes mori njoftimin e largimit nga bordi drejtues. As kohë për të festuar suksesin dhe ja komunikata zyrtare për të formalizuar ndarjen me Filipe Luis-in, por edhe me bashkëpunëtorët e tij më të afërt.
QUE VENHA A FINAL DO CARIOCÃO! #ArteEspecial pic.twitter.com/2EBEiVZ1LP
— Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026
Pse Filipe Luis u shkarkua nga Flamengo
Arsyeja e këtij vendimi lidhet me atë që ndodhi përpara 8-0-s me humbjen e Superkupës kundër Corinthians dhe të Recopa Sudamericana kundër Lanus. Përtej komunikatave formale (“Club de Regatas do Flamengo informon se, duke filluar nga kjo e martë, Filipe Luís nuk do të jetë më në krye të skuadrës profesioniste. Së bashku me të, largohen nga klubi edhe Ivan Palanco (zëvendëstrajner) dhe Diogo Linhares (përgatitës fizik). Flamengo falënderon ish-lojtarin dhe trajnerin Filipe Luís për gjithçka që ka realizuar dhe ndarë gjatë këtij rrugëtimi. Klubi i uron sukses dhe fat të mbarë për vijimin e karrierës së tij profesionale”), peshon dhe jo pak fillimi më i keq i sezonit në 10 vitet e fundit.
Një rendiment që ka prishur gjithçka të mirë të bërë nga ish-futbollisti, i cili largohet kështu pas 101 ndeshjesh dhe me një përqindje fitoresh gati 70%. Në përvojën e tij si trajner, të parën në karrierë, ish-mbrojtësi ka fituar plot pesë tituj: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 dhe Brasileirão 2025. Flamengo i tij madje iu afrua edhe suksesit në Kupën Interkontinentale, duke u dorëzuar vetëm në finale me penallti kundër PSG-së. Por kjo nuk mjaftoi, sepse në futboll nuk jetohet me kujtime dhe edhe një 8-0 mund të mos mjaftojë për të shpëtuar pankinën.