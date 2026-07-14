FIFA shqyrton Botërorin tjetër me 64 ekipe/ Shansi për Shqipërinë?

FIFA pritet të vlerësojë mundësinë e zgjerimit të Kupës së Botës për meshkuj në 64 skuadra, pas përfundimit të Botërorit 2026. Presidenti Gianni Infantino tha se turneu duhet të jetë “për të gjithë botën” dhe jo vetëm për Europën e Amerikën e Jugut.
Sipas Infantinos, zgjerimi aktual në 48 ekipe ka rezultuar i suksesshëm, pasi i ka dhënë më shumë mundësi vendeve të vogla të marrin pjesë dhe të rrisin nivelin e tyre. Ai përmendi si shembull ecurinë e skuadrave afrikane, duke thënë se përfshirja më e madhe u jep vendeve më shumë motivim për t’u zhvilluar.
Propozimi për një Botëror me 64 ekipe u paraqit zyrtarisht nga CONMEBOL në prill 2025, për edicionin e vitit 2030, por ende nuk ka asnjë vendim. FIFA thotë se është e detyruar të shqyrtojë propozimet e anëtarëve të saj, ndërsa vendimin final do ta marrë Këshilli i FIFA-s.
Megjithatë, ideja ka hasur kundërshtime të forta. Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin, e ka quajtur “ide të keqe”, ndërsa presidenti i AFC-së paralajmëroi se një zgjerim i tillë do të sillte “kaos”. Edhe kreu i CONCACAF, Victor Montagliani, tha se një Botëror me 64 ekipe “nuk duket i drejtë” dhe mund të dëmtojë ekosistemin e futbollit.
Sfida kryesore mbetet organizimi. Sa më shumë zgjerohet Botërori, aq më e vështirë bëhet për vendet pritëse. Një turne me 64 skuadra do të kishte rreth 128 ndeshje, duke rritur ndjeshëm kërkesat për stadiume, logjistikë, udhëtime dhe infrastrukturë.
Nga ana tjetër, zgjerimi do t’i shërbente edhe Infantinos politikisht: më shumë vende do të kishin mundësi të kualifikoheshin dhe FIFA do të gjeneronte më shumë të ardhura për t’i shpërndarë te federatat anëtare.