FIFA po akuzohet se po favorizon Argjentinën në Botëror: të gjitha teoritë konspirative

Egjipti e ka akuzuar hapur FIFA-n se ka manipuluar Botërorin për të favorizuar Argjentinën, pasi pësoi përmbysjen e pabesueshme në fazën e 1/8-ve të finales. Ziko dhe trajneri i kombëtares egjiptiane denoncuan para kamerave komplotet e supozuara, ndërsa federata paraqiti një ankesë për të hapur një hetim ndaj arbitrit François Letexier, i cili sipas tyre favorizoi argjentinasit me vendimet e tij. Sipas egjiptianëve, integriteti i turneut është cenuar dhe nuk kanë munguar teoritë më të ndryshme për të mbështetur idenë se kompeticioni është manipuluar për t’i dhënë sërish trofeun Messit, si në vitin 2022.
Megjithëse ankesa u dorëzua pas ndeshjes, nuk ekzistojnë prova që mbështesin teoritë konspirative. Megjithatë, shumë persona kanë renditur të gjitha episodet më të diskutueshme të këtij Botërori, i cili ditët e fundit është shoqëruar me polemika të mëdha, duke nisur nga pezullimi i skualifikimit të Balogun pas ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të Trump. Edhe këtë herë, gishtat drejtohen nga Gianni Infantino, për të cilin kritikët e tij pretendojnë se e ka “gdhendur” tashmë emrin e Argjentinës mbi trofe.
Akuzat ndaj Argjentinës pas ndeshjes me Egjiptin
Le të nisim nga rasti më i fundit, ai që ushqeu teorinë se FIFA e ka manipuluar Botërorin për t’i dhënë fitoren Argjentinës. I pari që foli ishte Ziko, sulmuesi i Egjiptit, i cili akuzoi publikisht Infantinon: ai ironizoi duke uruar Albicelestët për triumfin përfundimtar dhe foli për padrejtësitë arbitrale që pësoi kombëtarja e tij, e cila deri në minutën e 80-të kryesonte 2-0. Atij iu bashkua trajneri Hassan, sipas të cilit bëhet fjalë për “marketing dhe para”, të lidhura sidomos me figurën e Messit. Si argumente për këtë tezë përmenden anulimi nga VAR i golit egjiptian dhe sidomos mungesa e akordimit të një penalltie për një ndërhyrje ndaj Salah në aksionin që më pas çoi te goli vendimtar i Argjentinës.
Teoritë e tjera konspirative
Prej këtej shpërthyen fort akuzat për një Botëror të manipuluar dhe të orientuar paraprakisht. Mbështetësit e këtyre teorive pretendojnë se kanë gjetur edhe të tjera “shenja” në ndeshjet e mëparshme. E para është mungesa e kartonit të kuq për Messin në sfidën ndaj Algjerisë për një ndërhyrje ndaj Mandi, shumë e ngjashme me atë që solli përjashtimin e Balogun (më pas të pezulluar), një episod që arbitri Marciniak as nuk e sinjalizoi si faull. Ky ishte rasti i parë që ngriti dyshime, edhe pse një episod i vetëm nuk mund të mbështesë akuza të tilla.
🚨 INFANTINO SUFRIÓ POR ARGENTINA HOY:
Gianni Infantino, el Presidente de la FIFA, confirma que esta noche sufrió con Argentina, pero se da cuenta de lo que dice y arregla con que es neutral 🫥 pic.twitter.com/9l7ZCp9GER
— Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026
Pak ditë më vonë, polemika u ushqye nga deklaratat e Infantinos, të cilat sipas shumëkujt e paraqitën atë si të njëanshëm. Pas fitores së vështirë të Argjentinës ndaj Kepit të Gjelbër në 1/16-at e finales, presidenti i FIFA-s deklaroi për një media argjentinase: “Sonte vuajta për Argjentinën”. Një fjali që u interpretua si pozicionim i hapur, ndonëse më pas ai sqaroi se fliste si neutral. Një tjetër detaj që ka ushqyer diskutimet lidhet me Francën, e cila kundër Marokut do të gjykohet nga një treshe arbitrash argjentinas.
FIFA ka caktuar Facundo Tello, pavarësisht rivalitetit të madh me francezët që daton që nga finalja e Botërorit 2022. Për shumëkënd ky ka qenë një vendim i diskutueshëm, ndonëse Franca nuk ka bërë ankesa publike, sidomos duke pasur parasysh se arbitri njihet për ashpërsinë e tij dhe mban rekordin e 10 kartonëve të kuq në një ndeshje të vetme, të vendosur katër vite më parë.
Precedenti i Katarit 2022
Të gjitha këto episode kanë ushqyer teoritë se Botërori është manipuluar për të favorizuar Argjentinën, por nuk është hera e parë që dalin akuza të tilla. Precedenti më i afërt daton në Katar 2022, kur Albicelestët eliminuan Holandën në çerekfinale. Ishte një ndeshje shumë e tensionuar, ku Argjentina u kap nga 2-0 në 2-2 në minutat e fundit, përpara se të triumfonte me penallti mes polemikash, provokimesh dhe një përleshjeje të shmangur për pak. Disa muaj më vonë, trajneri i atëhershëm i holandezëve, Van Gaal, në televizion përdori fjalë të ngjashme me ato të Zikos: “Kur sheh mënyrën se si Argjentina shënoi golat e saj dhe si shënuam ne, si dhe faktin që disa lojtarë argjentinas e kaluan kufirin pa u ndëshkuar, atëherë mendoj se ishte një ndeshje e paracaktuar”.
"It's clear that this tournament has been fixed."
Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC
— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026
Zo. Voormalig bondscoach Louis van Gaal windt er geen doekjes om:
‘Vooropgezet spel. Messi moest wereldkampioen worden.’#voetbal #vangaal #messi #nossport pic.twitter.com/LB2a27yjzH
— NOS Sport (@NOSsport) September 4, 2023
Kur u pyet nëse Messi duhej të bëhej kampion bote, ai u përgjigj pa hezitim: “Mendoj se po”. Edhe atëherë ai la të kuptohej se Botërori ishte manipuluar për t’i dhënë trofeun Argjentinës. Janë të njëjtat akuza që ngre Egjipti katër vjet më vonë: skenari mbetet i njëjtë dhe, për mbështetësit e teorive konspirative, episodet e fundit janë thjesht një tjetër pjesë e një turneu të shkruar paraprakisht. Megjithatë, nuk ekziston asnjë provë që FIFA të ketë manipuluar vërtet kompeticionin për të favorizuar Argjentinën dhe për ta çuar drejt titullit të dytë radhazi.