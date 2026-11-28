FIFA ka qenë objektiv i një sulmi kibernetik. Konfirmimi ka ardhur drejtpërdrejt nga Federata Ndërkombëtare, pasi një grup kriminelësh kibernetikë pretendoi se kishte arritur të depërtonte në sistemet e organizatës dhe të kishte vjedhur një sasi të madhe materialesh të brendshme. Një ngjarje që ngre pikëpyetje mbi sigurinë e informacionit të administruar nga organi drejtues i futbollit botëror dhe mbi përmasat reale të të dhënave që kanë përfunduar në duart e hakerëve.
FIFA ka bërë të ditur se ka pasur një akses të paautorizuar në disa prej sistemeve të saj, duke saktësuar se, bazuar në verifikimet e kryera deri më tani, informacionet e prekura duket se janë të kufizuara. Organizata e ka cilësuar atë që ndodhi si një sulm të natyrës kriminale dhe ka njoftuar se ka nisur procedurat e nevojshme për të rindërtuar dinamikën e ngjarjes, në bashkëpunim edhe me autoritetet kompetente.
Pretendimi i hakerave
Përgjegjësinë për operacionin e ka marrë grupi Handsome Boy Hacking Club (HBHC), i cili pretendon se ka vjedhur më shumë se 12 gigabyte të dhëna nga sistemet informatike të FIFA-s. Mes materialeve që autorët e sulmit pretendojnë se kanë siguruar, përfshihen dokumente ligjore, skedarë me natyrë financiare, informacione administrative dhe kopje të dokumenteve personale.
Megjithatë, duhet theksuar një element: sasia dhe natyra e të dhënave të deklaruara nga hakerët nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Për rrjedhojë, aktualisht nuk është e mundur të përcaktohet me siguri përmasa reale e rrjedhjes së informacionit dhe as numri i personave që mund të jenë prekur.
FIFA ka dënuar me vendosmëri shpërndarjen e paligjshme të materialeve të brendshme, duke theksuar veçanërisht rreziqet që lidhen me ekspozimin e mundshëm të të dhënave personale. Prania eventuale e dokumenteve identifikuese ose e informacioneve që u përkasin punonjësve, bashkëpunëtorëve apo personave të jashtëm do të përbënte një nga aspektet më delikate të gjithë kësaj ngjarjeje.
Ende e paqartë mënyra se si ndodhi sulmi
Mbetet gjithashtu për t’u sqaruar se si arritën sulmuesit të hynin në sistemet e FIFA-s. Ndër hipotezat e përmendura është edhe mundësia e përdorimit të teknikave të inxhinierisë sociale, përmes të cilave kriminelët kibernetikë përpiqen të sigurojnë kredenciale ose akses, duke shfrytëzuar sjelljen e njerëzve dhe jo dobësi thjesht teknike. Hetimet duhet të përcaktojnë nëse kjo ishte vërtet rruga e përdorur nga hakerët dhe, mbi të gjitha, cilat sisteme u arritën të depërtoheshin gjatë ndërhyrjes.
Ngjarja vjen në një moment veçanërisht delikat për FIFA-n, e cila administron çdo ditë një sasi të jashtëzakonshme informacioni që lidhet me federatat kombëtare, futbollistët, punonjësit, partnerët tregtarë dhe kompeticionet ndërkombëtare. Për këtë arsye, më shumë sesa numri i skedarëve të vjedhur, do të jetë thelbësore të kuptohet se çfarë lloj informacionesh janë komprometuar realisht dhe nëse të dhënat e personave të tretë kanë përfunduar jashtë sistemeve të organizatës.
Federata ka garantuar se është e angazhuar për të përcaktuar përmasat e incidentit. Tashmë do të jenë verifikimet teknike dhe hetimet ato që do të përcaktojnë se çfarë ka ndodhur realisht dhe sa materiale janë vjedhur. Ndërkohë, pretendimi i hakerëve duhet trajtuar me kujdes: vjedhja e 12 gigabyte të dhënave dhe përmbajtja e skedarëve të përmendur nga grupi nuk janë konfirmuar deri më tani nga burime të pavarura.