‘Festivali i Këngës 64’: Këto janë 28 këngët konkurruese, përfaqësojnë Shqipërinë në Eurovision

“Festivali i Këngës” në RTSH, një nga ngjarjet muzikore më prestigjioze që zhvillohet në Shqipëri, ka publikuar së fundmi 28 këngët e artistëve konkurrues, në kanalin e You Tube.

Në Festival, i cili do të mbahet në datat 17-20 dhjetor, si çdo vit nuk do të garohet vetëm për çmimin e madh, por edhe për përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision Song Contest 2026.

Këngët e Festivalit të 64-t në RTSH:

Fifi &Tiri Gjoci – “Rri”

Luna Çausholli – “Pa kufij”

Kleansa Susaj – “Hije”

Vedat Ademi – “Kur fjala mbaron”

Erik Lloshi – “Dy pika dashuri”

Erand Sojli – “Të kam në fron”

Lynx – “Nuk kthehem pas”

Sheila – “Zemra e Tokës”

Malvina Likaj – “Përtej shpirtit”

Lorenc Hasrama – “Lamtumirë”

Kimi – “Prap dielli del”

Sara Kapo – “Të dua shumë”

Ghiti – “Okej!”

Rezarta Smaja – “Balukeprera”

Rigersa Loka – “Albanian heart”

Endri Kaçaçi – “Si unë”

Gerta Mahmutaj – “Në krahët e tu”

2 Farm – “Valle mbi hi”

Kamela Islamaj – “Pa pretendime”

Savjana Vjerdha – “ID”

Evi Reçi – “Kodi i jetës”

Alis – “Nân”

Threex – “Vite”

Sihana Haxhinikaj – “Horizont”

Enxhi Nasufi – “Dritë”

Inis Neziri – “Ta kam fal”

Frensi – “Tresh”

Gresa Gjocera & Bledi Kaso – “Busulla e zemrës”

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top