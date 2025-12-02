‘Festivali i Këngës 64’: Këto janë 28 këngët konkurruese, përfaqësojnë Shqipërinë në Eurovision

“Festivali i Këngës” në RTSH, një nga ngjarjet muzikore më prestigjioze që zhvillohet në Shqipëri, ka publikuar së fundmi 28 këngët e artistëve konkurrues, në kanalin e You Tube.
Në Festival, i cili do të mbahet në datat 17-20 dhjetor, si çdo vit nuk do të garohet vetëm për çmimin e madh, por edhe për përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision Song Contest 2026.
Këngët e Festivalit të 64-t në RTSH:
Fifi &Tiri Gjoci – “Rri”
Luna Çausholli – “Pa kufij”
Kleansa Susaj – “Hije”
Vedat Ademi – “Kur fjala mbaron”
Erik Lloshi – “Dy pika dashuri”
Erand Sojli – “Të kam në fron”
Lynx – “Nuk kthehem pas”
Sheila – “Zemra e Tokës”
Malvina Likaj – “Përtej shpirtit”
Lorenc Hasrama – “Lamtumirë”
Kimi – “Prap dielli del”
Sara Kapo – “Të dua shumë”
Ghiti – “Okej!”
Rezarta Smaja – “Balukeprera”
Rigersa Loka – “Albanian heart”
Endri Kaçaçi – “Si unë”
Gerta Mahmutaj – “Në krahët e tu”
2 Farm – “Valle mbi hi”
Kamela Islamaj – “Pa pretendime”
Savjana Vjerdha – “ID”
Evi Reçi – “Kodi i jetës”
Alis – “Nân”
Threex – “Vite”
Sihana Haxhinikaj – “Horizont”
Enxhi Nasufi – “Dritë”
Inis Neziri – “Ta kam fal”
Frensi – “Tresh”
Gresa Gjocera & Bledi Kaso – “Busulla e zemrës”