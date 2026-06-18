Festa surreale e tifozëve kongolezë pas golit të Wissa: janë të rrethuar nga 20 mijë portugezë

Goli i Wissa në kohën shtesë të pjesës së parë kundër Portugalisë i dhuroi një debutim ëndrrash Republikës Demokratike të Kongos, e cila i rrëmbeu një pikë të madhe Cristiano Ronaldos dhe shokëve të tij, pothuajse të panjohshëm pas një fillimi shumë premtues. Një moment që u festua në mënyra të ndryshme nga tifozët e kombëtares afrikane, përfshirë edhe një mënyrë krejt të papritur: në zemër të Praça do Comércio, Sheshit të Tregtisë në qendër të Lisbonës, nën Harkun Triumfal, ku mes rreth 20 mijë tifozëve portugezë u shfaq një grup i vogël prej rreth dhjetë tifozësh të Kongos. Ata festuan dhe vallëzuan në heshtjen surrealiste të të gjithëve.
Histori tifozësh dhe Botërori, sidomos kur përballen kultura dhe kombësi të ndryshme. Dhe mbi të gjitha kur triumfon fryma sportive dhe korrektësia mes tifozëve. Kështu një festë e thjeshtë u bë virale, në një situatë që në shumë kontekste të tjera nuk do të mund të ndodhte kurrë. Sepse mes pothuajse 30 mijë tifozëve të një skuadre, në këtë rast të një kombëtareje, askush nuk do të mendonte se një duzinë tifozësh kundërshtarë mund të festonin lirshëm pa shkaktuar incidente apo përplasje.
Couple of Congo fans celebrated the equaliser in front of Portugal fans 😂
Inject it into my veins 🩵 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RY1V6u2c53
— Ace Humphreys 🏴🦢 (@Ace109610) June 17, 2026
Megjithatë ndodhi: rreth orës 19:50 me orën shqiptare, kur golit të shpejtë të Portugalisë me Neves iu përgjigj Wissa me golin që më pas rezultoi vendimtar për barazimin përfundimtar. Një gol i papritur, që askush nuk e priste, sidomos për peshën dhe vlerën e tij: erdhi menjëherë para pushimit, duke tronditur bindjet e Portugalisë, e cila më pas në pjesën e dytë hasi vështirësi për ta gjetur sërish veten. Në atë moment, në Kongo dhe kudo ku ishin mbledhur tifozët e saj, përfshirë tribunat e NRG Stadium në Houston, shpërtheu festa.
C’EST LA FÊTE À KINSHASA 🇨🇩 APRÈS LE NUL DU CONGO FACE AU PORTUGAL 🇵🇹. 😁🤩 pic.twitter.com/pIEHHyOnVE
— Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026
Skena gëzimi dhe festimesh të çmendura, mes të cilave edhe ajo në sheshin e Lisbonës. Pa u shqetësuar nga 30 mijë tifozët kundërshtarë, ata morën skenën, u ngritën në këmbë, vallëzuan dhe kënduan, ndërsa sheshi mbeti në një heshtje absolute dhe surrealiste, një heshtje që nga ai moment nuk u thye më nga asnjë festë portugeze.