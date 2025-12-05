Fermerët në protestë, mbi 6 mijë traktorë dhe dhjetëra rrugë të bllokuara në Greqi

Moti i keq nuk i ndal fermerët në Greqi. Protestat bujqësore vazhdojnë me të paktën 14 bllokime në të gjithë ishullin dhe mbi 6,000 traktorë që kanë dalë në rrugë.
Fermerët i kanë rreshtuar makinat në dogana, kryqëzime dhe pika kyçe në rrugët kombëtare, ndërsa gjatë fundjavës priten bllokime të reja.
Fermerët dhe blegtorët e Janinës, të cilët janë në ditën e 6-të të protestave, po bllokojnë kryqëzimin e Kalpakit me traktorë nga ora 8:30 e mëngjesit dhe kanë njoftuar se do të jenë deri në orën 12:00.
Kryqëzimi pritet të mbyllet nga ora 19:00 deri në orën 22:00 të natës, ndërsa protestat do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme.