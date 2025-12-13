Fermerët grekë të palëkundur/ Vijojnë protestat në vendin fqinj

Protestat e fermerëve në Greqi do të vijojnë edhe këtë të shtunë, duke bllokuar aksin rrugor Kakavijë–Janinë. Sipas Policisë Kufitare, bllokimi do të ndodhë në kryqëzimin e fshatit Kallpaq, nga ora 19:00 deri në 22:00 (ora greke).

Gjatë kësaj kohe, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet me emergjenca shëndetësore. Policia Kufitare njofton se informacioni është marrë përmes qendrës së përbashkët të shkëmbimit të të dhënave me homologët grekë dhe u bën thirrje qytetarëve për mirëkuptim.

Shtrohet gjithashtu sugjerimi që udhëtimet të planifikohen jashtë orarit të bllokimit për të shmangur pritjet dhe vështirësitë në qarkullim.

