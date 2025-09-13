Fenerbahce, presidenti Koc thotë pse u shkarkua Mourinho:“Futbolli i tij më bezdiste”

Aventura e José Mourinho në Turqi zgjati një vit dhe përfundoi me shkarkimin e radhës të karrierës së tij, me miliona të përfituara. Fenerbahce e zëvendësoi atë në fillim të këtij sezoni pas humbjes në Champions League kundër Benfica, e cila nuk ishte arsyeja kryesore e vendimit. Pas saj qëndrojnë muaj diskutimesh, siç ka zbuluar presidenti Koc, i cili për herë të parë theu heshtjen mbi këtë çështje përpara mikrofonave të Record: problemi i madh ishte lloji i futbollit të propozuar nga Special One, nga i cili pritej diçka ndryshe.

Pse u shkarkua Mourinho

Humbja në Champions League ishte vetëm pika që bëri të derdhej kupa, por marrëdhëniet mes trajnerit dhe Fenerbahces ishin prishur tashmë prej kohësh. Sezoni i kaluar nuk shkoi siç e kishte parashikuar presidenti, sidomos sepse Koc i kishte kërkuar teknikut Mourinho të jepte maksimumin nga pikëpamja ofensive: “Sezonin e kaluar nuk kishte futboll sulmues. Ne kemi diskutuar për këto çështje dhe mendoja se ishim dakord”.

Vizionin nuk e ndau Special One, i cili vazhdoi të propozojë filozofinë e tij, më shumë të prirur ndaj mbrojtjes dhe kundërsulmit. Mospërputhja e ideologjive mbi mënyrën e vendosjes së skuadrës në fushë ishte vendimtare: “Kur filloi ky sezon, paraqitjet që pamë në pesë ndeshjet e para zyrtare pasqyronin ato të sezonit të kaluar. Cilido mund të eliminohej nga Benfica, por mënyra se si kemi luajtur më bezdisi. Ja pse ishte një vendim kaq i rrezikshëm dhe i vështirë”.

Ishte pikërisht lloji i futbollit të propozuar nga Mourinho që e çoi në shkarkim, pasi presidenti Koc e kuptoi që asgjë nuk do të ndryshonte dhe se nuk do të mjaftonin diskutime të pafundme: “Meqë nuk shihnim shumë dritë në fund të tunelit sa i përket kampionatit, na u desh të merrnim këtë vendim të vështirë. Nuk ka pasur ankesa për etikën e tij të punës. Ishte maniak i punës. Nuk kam asnjë mllef nga ana ime”.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top