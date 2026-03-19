Fenerbahce, parregullsi në kontratat me Mourinho e Skriniar: UEFA heton bilancet

Fenerbahce ka përfunduar nën analizën e UEFA-s, e cila ka hapur një hetim për të verifikuar përputhshmërinë e bilanceve me parametrat e Fair Play Financiar. Klubi turk do të kishte shpenzuar më shumë se sa duhet, duke ofruar kontrata më të pasura për lojtarët e tij krahasuar me të ardhurat. Ndër parregullsitë ka marrëveshje të rëndësishme, si ajo e firmosur për të mbajtur José Mourinho apo për të pasur në skuadër kampionë si Milan Skriniar, Diego Carlos dhe Kerem Akturkoglu. Nëse dyshimet konfirmohen, Fenerbahce mund të pësojë një sanksion të rëndë financiar nga UEFA dhe pasoja edhe nga Federata e vet, jo vetëm ekonomike.
Parregullsitë e konstatuara nga UEFA: çfarë rrezikon tani Fenerbahce
Një procedurë që UEFA ka hapur pas rregulloreve në fuqi në federatën turke, e cila së fundmi ka ulur nivelin e tolerancës mbi menaxhimin e klubeve: një “parregullsi procedurale” e mundshme nga organi ndërkombëtar i drejtuar nga Aleksander Ceferin do ta vendoste Fenerbahce në një situatë shumë të vështirë. Përveç një gjobe, klubi mund të përballet edhe me masa më të rënda si penalizime në pikë apo bllokime në merkato. Problemi kryesor lidhet me “rastin Akturkoglu”, që në Turqi ka shkaktuar shumë polemika: në momentin e regjistrimit në Federatën Turke ishte depozituar një pagë minimale, ndërsa pjesa më e madhe e kompensimit do të ishte menaxhuar jashtë bilancit, përmes marrëveshjeve private me Hakan Safi, ish-drejtues i Fenerbahce që ka pranuar se e ka paguar “nga xhepi i tij” lojtarin.
Mourinho, Skriniar e Diego Carlos: parregullsitë e kontratave me Fenerbahce
Flukse anormale në arkën e klubit janë vënë re edhe në kontrata të tjera. Në atë të Diego Carlos, sot te Como, UEFA ka konstatuar parregullsi financiare dhe anomali që lidhen me bonuset, të drejtat e imazhit apo flukset e pagesave që nuk janë deklaruar plotësisht. Nën lupë është edhe marrëveshja me José Mourinho për mënyrën si është strukturuar paga dhe pagesat shtesë, si edhe ajo e nënshkruar me Milan Skriniar për sponsorizime paralele dhe menaxhim ekonomik që do të maskonte shpenzime të tjera.