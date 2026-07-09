FBI nis hetimin mbi Federatën Argjentinase: vëzhgohen flukset e parave në Shtetet e Bashkuara

Federata Argjentinase e Futbollit (AFA) ka përfunduar në shënjestër të FBI-së. Sipas asaj që raporton e përditshmja argjentinase La Nación, autoritetet amerikane kanë nisur një hetim mbi aktivitetet financiare të organizatës në Shtetet e Bashkuara, me synimin për të verifikuar parregullsi të mundshme që lidhen me dyshime për pastrim parash ose mashtrim bankar.
Verifikimet kanë të bëjnë veçanërisht me marrëdhëniet midis AFA-s, e drejtuar nga Claudio Tapia që nga viti 2017, dhe shoqërisë TourProdEnter LLC, e ngarkuar me menaxhimin e të ardhurave nga marrëveshjet tregtare të lidhura nga federata me sponsorët dhe partnerët.
Po sipas La Nación, përmes kësaj kompanie kanë kaluar rreth 230 milionë euro që lidhen me aktivitetet e AFA-s. Megjithatë, një pjesë e këtyre fondeve i është destinuar kompanive dhe përfituesve për të cilët dokumentacioni i analizuar nuk ka nxjerrë në pah një motivim të qartë ekonomik.
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Hetimi ka hedhur dritë gjithashtu mbi disa transferta parash të kryera drejt kompanive të lidhura me arkëtarin e federatës argjentinase dhe me anëtarë të familjes së tij. Disa nga subjektet e përfshira rezultojnë të lidhura me persona që përfitojnë ndihma shtetërore dhe që banojnë midis Bariloche dhe Buenos Aires.
Më parë, një investigim i botuar po nga La Nación kishte vënë në dukje rolin qendror të TourProdEnter LLC në menaxhimin e të ardhurave ndërkombëtare të AFA-s. Kompania ka përfituar 30% të të ardhurave jashtë vendit të federatës, neto pas taksave, gjatë katër viteve të fundit, duke menaxhuar qindra miliona dollarë që rridhnin kryesisht nga marrëveshjet e sponsorizimit me marka si Adidas dhe Warner. Deri më tani, autoritetet amerikane nuk kanë bërë publike përfundime zyrtare dhe hetimi mbetet në fazën e mbledhjes së informacionit.