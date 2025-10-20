Fatos Nano në gjendje të rëndë në spital, ish-kryeministri i shtruar prej 8 tetorit

Ish-kryeministri Fatos Nano ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Mësohet se Nano prej 8 tetorit ndodhet i shtruar në një spital privat në kryeqytet, në reanimacion. Ende nuk dihet shkaku i shtrimit të Nanos në spital, por prej kohësh lideri historik i PS-s vuan nga problemet me mushkritë.

Kjo nuk është hera e parë që ish-kryeministri është shtruar në spital. Dy vite më parë, pas një komplikacioni me mushkritë, Nano ka qëndruar për disa javë i shtruar në spital, ku dhe për pak kohë ka qenë në intubim për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top