Fansat të shqetësuar për Eminem, shkak albumi i ri

Eminem ka njoftuar një album të ri që do të publikohet këtë verë.

Ky do të jetë vazhdimi i reperit “Lose Yourself” pas albumit “Music to Be Murdered By” të vitit 2020, i cili zuri vendin e parë në Billboard 200 dhe pati këngën hit “Godzilla” me Juice Wrld, e cila arriti kulmin në numrin 3 në Hot 100.

Fansat kanë pasur reagime të ndryshme ndaj lajmit. Një fans komentoi në Instagramin e Eminem-it “Ne jemi gati shef”, ndërsa një tjetër u duk i hutuar nga traileri, duke thënë: “Wtf po ndodh shoku”.

“The Goat po përgatitet për një rikthim!!” një fans i emocionuar shpalli në X, dikur Twitter. “Mirëmëngjes! Kjo nuk ishte një ëndërr. Eminem po rikthehet vërtet këtë verë”, tha një tjetër fanse.

Fansat e tjerë ishin më të shqetësuar, duke iu referuar titullit të albumit. “The death of slim Shady është emri i albumit? Nëse po, ndoshta është albumi i tij i fundit,” tha një ndjekës.

Një tjetër kishte një mendim të ngjashëm, nga frika se kjo do të thotë largimin e tij nga muzika. “Ne jemi dëshmitarë se çfarë mund të jetë fundi i karrierës së repit të Eminem…”

Një fans postoi përkufizimin e “Coup de Grace”, i cili është “një goditje ose e shtënë përfundimtare që i jepet një personi ose kafshe të plagosur”. Poshtë pamjes së ekranit të atij përkufizimi, ai shkruan: “Ky mund të jetë albumi i fundit i Eminem. Nëse është, shpresojmë që të ketë rreth 30 këngë në të.”