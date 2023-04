Familja mbretërore, e kënaqur që Meghan nuk do të jetë në kurorëzim

Familja mbretërore është e kënaqur që Meghan Marklenuk do të jetë në kurorëzimin e mbretit Charles III.

“Unë mendoj se të gjithë janë të kënaqur që ajo nuk po vjen,” tha ish-raporteri i BBC Tom Bower për Page Six në një intervistë të re ekskluzive. “Ata u siguruan që ajo të mos vinte duke i thënë se nuk do të ishte në qendër të vëmendjes, se nuk do të luante asnjë rol në të gjithë ngjarjen dhe se nëse do të vinte, ata do të vendoseshin në rreshtin 54 në pjesën e pasme pas kolonës”, bën shaka autori i “Hakmarrja: Meghan, Harry dhe lufta mes Windsors”.

Pas javësh spekulimesh, Buckingham Palace njoftoi në fillim të këtij muaji se Princ Harry do të marrë pjesë vetë në ceremoninë e kurorëzimit të babait të tij. “Buckingham Palace është i kënaqur të konfirmojë se Duka i Sussex do të marrë pjesë në shërbimin e kurorëzimit në Westminster Abbey më 6 maj,” tha një zëdhënës i pallatit për Page Six më 12 prill. “Dukesha e Sussex do të qëndrojë në Kaliforni me Princin Archie dhe Princeshën Lilibet.” Ngjarja historike bie në të njëjtën ditë me ditëlindjen e 4-të të Archie-t.

Page Six raportoi e se Markle mendonte se do të ishte “joautentike” që ajo të shkonte në kurorëzimin në dritën e dramës që ka pasuar largimi i saj dhe Harry-t në vitin 2020. “Ata duhej të merrnin një vendim që ndihej i vërtetë dhe autentik, veçanërisht pas gjithçkaje që është thënë dhe të gjitha gjërave që kanë rënë”, tha një i brendshëm i njohur me familjen. “Ata kujdesen për familjen e tyre, kështu që Meghan do të qëndrojë [në Kaliforni] dhe Harry do të mbështesë babanë e tij.”