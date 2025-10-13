Familja e Lamine Yamal merr trajtim të veçantë nga Barcelona: çfarë u është lejuar

Lamine Yamal është vetëm 18 vjeç, por tashmë është në gjendje të ndikojë gjithë botën e futbollit me talentin e tij, veçanërisht Barcelonën, e cila përpiqet ta mbrojë dhe ta përkëdhelë për të shmangur një transferim që do të ishte i dhimbshëm. Ndikimi i tij mes profesionistëve ka qenë i jashtëzakonshëm dhe është e qartë se përballë një ylli të tillë klubet janë të gatshme të bëjnë gjithçka. Por ndoshta blaugranat e kanë kaluar kufirin duke i dhënë lojtarit dhe gjithë familjes së tij çdo lloj privilegji, gjë që zakonisht nuk bëhet me anëtarët e tjerë të skuadrës.
Sipas asaj që raporton gazetari Romain Molina, prindërit e spanjollit – dhe në veçanti i ati, Nasraoui, i cili ndjek nga shumë afër karrierën e të birit – i kanë kërkuar klubit tre përfitime, të cilat shoqëria ia ka plotësuar vetëm për të shmangur çarje me Lamine Yamal. Frika është që i riu të përballet me presione të tilla që mund ta largojnë nga Barcelona, por kjo po krijon pakënaqësi brenda dhomave të zhveshjes.
Përfitimet e akorduara familjes së Lamine Yamal
Gjithçka ka nisur nga sjellja e babait të Lamine Yamal, i cili nuk është i panjohur për polemikat kur bëhet fjalë për karrierën e të birit. Ai ishte shprehur hapur pas dhënies së Topit të Artë për Dembélé dhe e kishte bërë këtë edhe më parë, në prapaskenë: i kishte kërkuar Barcelonës të përqendrohej vetëm në kandidaturën e të birit në nivel mediatik, për ta shtyrë atë sa më lart të ishte e mundur, dhe një vit më parë kishte ushtruar presion për rritjen e pagës, duke kërkuar një kontratë prej rreth 18 milionë eurosh në vit (duke përfshirë bonuset dhe rritjet graduale), e cila në fund i është akorduar.
Por në fakt janë tre përfitimet kryesore prej të cilave gëzon familja e spanjollit dhe që po shkaktojnë shumë zhurmë në dhomën e zhveshjes së Barcelonës. Barça organizon të gjitha udhëtimet e personave më të afërt me Lamine Yamal me një avion privat, në mënyrë që ata ta ndjekin pa shpenzime; ata përfitojnë mundësi sponsorizimesh të veçanta; dhe, për më tepër, herë pas here u jepen favore të ndryshme, sipas kërkesave që paraqiten. Gazetari shprehet i shqetësuar për lojtarin, të cilit nuk i mohohet asgjë – një sjellje që mund ta dëmtojë në të ardhmen dhe të ndikojë negativisht edhe në karrierën e tij.