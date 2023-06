Familja Britney Spears: Kemi frikë se do përfundojë si Amy Winehouse

Ish-burri i Spears, Kevin Federline, dhe babai i saj i larguar, Jamie, të dy besojnë se këngëtarja “Toxic” është nën dr0gë dhe mund të vdesë si pasojë, thanë ata për Daily Mail.“Kam frikë se ajo po përdor lëndë narkotike– jam lutur që dikush ta bëjë publike dhe ajo të zgjohet”, tha Federline për median. “Është e frikshme. Ajo është nëna e djemve të mi.”

“Britney mund të vdesë si Amy”, tha Jamie Spears, duke iu referuar këngëtares britanike Amy Winehouse, e cila ndërroi jetë nga helmimi me alk00l në moshën 27-vjeçare. Shqetësimet vijnë më shumë se një vit pas përfundimit shumë të reklamuar të konservatorit që kontrollonte pothuajse çdo aspekt të jetës së Spears.

Djemtë e artistes, Preston, 17, dhe Jayden, 16, pretendojnë se kanë parë dr0gë në shtëpinë e saj dhe ende refuzojnë ta vizitojnë atë, raportoi Mail. “Sa herë që bie telefoni, kam frikë se do të ketë lajme shkatërruese,” shtoi Federline, i cili merr 40,000 dollarë ndihmë mujore për fëmijët nga Britney. “Unë nuk dua që djemtë të zgjohen një mëngjes dhe të zbulojnë se nëna e tyre ka marrë një mbid0zë.” Page Six dha lajmin se ajo lejoi fëmijët të lëviznin në Hawaii me Kevin – një shtet në të cilin ajo do të duhet të paguajë mbështetje deri në moshën 23 vjeç.

Familja e Britney Spears ka frikë se ajo po shkon në të njëjtën rrugë tragjike si Amy Winehouse, sipas një raporti.

Ish-burri i Spears, Kevin Federline, dhe babai i saj i larguar, Jamie, të dy besojnë se këngëtarja “Toxic” është nën dr0gë dhe mund të vdesë si pasojë, thanë ata për Daily Mail.“Kam frikë se ajo po përdor lëndë narkotike– jam lutur që dikush ta bëjë publike dhe ajo të zgjohet”, tha Federline për median. “Është e frikshme. Ajo është nëna e djemve të mi.”

“Britney mund të vdesë si Amy”, tha Jamie Spears, duke iu referuar këngëtares britanike Amy Winehouse, e cila ndërroi jetë nga helmimi me alk00l në moshën 27-vjeçare. Shqetësimet vijnë më shumë se një vit pas përfundimit shumë të reklamuar të konservatorit që kontrollonte pothuajse çdo aspekt të jetës së Spears.

Djemtë e artistes, Preston, 17, dhe Jayden, 16, pretendojnë se kanë parë dr0gë në shtëpinë e saj dhe ende refuzojnë ta vizitojnë atë, raportoi Mail. “Sa herë që bie telefoni, kam frikë se do të ketë lajme shkatërruese,” shtoi Federline, i cili merr 40,000 dollarë ndihmë mujore për fëmijët nga Britney. “Unë nuk dua që djemtë të zgjohen një mëngjes dhe të zbulojnë se nëna e tyre ka marrë një mbid0zë.” Page Six dha lajmin se ajo lejoi fëmijët të lëviznin në Hawaii me Kevin – një shtet në të cilin ajo do të duhet të paguajë mbështetje deri në moshën 23 vjeç.