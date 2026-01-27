Familja Beckham në alarm: Brooklyn është nën kontrollin e Peltz

Debati publik mes Brooklyn Beckham dhe prindërve të tij ka zbuluar një situatë të ndjeshme financiare për djalin e madh të legjendës së futbollit. Burime të afërta me çiftin konfirmojnë se 26-vjeçari ndodhet në një pozitë të ndjeshme ekonomike përballë familjes së gruas së tij, Nicola Peltz.
Sipas burimeve të industrisë, Brooklyn kishte nënshkruar një marrëveshje të hekurt para martesës së vitit 2022. Sipas kontratës, Brooklyn nuk ka asnjë të drejtë mbi pasuritë e Nicola-s dhe në rast divorci nuk do të marrë “absolutisht asgjë.”
Edhe rezidenca luksoze në Beverly Hills me vlerë 16 milion dollarë është pronë e një fondacioni të familjes Peltz, gjë që ka shqetësuar David dhe Victoria Beckham, të cilët dyshojnë se djali i tyre ka humbur pavarësinë financiare. “Në këtë pikë, Peltz po kontrollon gjithçka,” thotë burimi.
Konflikti nuk është vetëm personal, por edhe komercial. Brooklyn ka akuzuar prindërit e tij se kanë tentuar ta “nxisin” të dorëzojë të drejtat mbi emrin e tij përpara martesës. Ai pretendon se refuzimi i tij ndikoi tek paratë dhe se që atëherë nuk është trajtuar më njësoj.
Nga ana tjetër, familja Beckham e konsideron këtë një “keqinterpretim të qëllimshëm të fakteve.” Ata konfirmojnë se Brooklyn dhe vëllezërit e tij zotërojnë markat e tyre dhe se Brooklyn i menaxhon ato me ekipin e tij. Ai nuk është ndjekur kurrë penalisht për përdorimin e emrit të tij, edhe pse kishte sfida ligjore me markën e birrës gjermane Beck’s.
Ndërkohë, David Beckham ka mbajtur një qëndrim publik më të qetë, duke thënë në një intervistë: “Fëmijët lejohet të bëjnë gabime. Kështu mësojnë. Kjo është ajo që përpiqem t’u mësoj fëmijëve të mi.”