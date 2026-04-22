Fabregas i magjepsur nga Calhanoglu: “Kur luajmë me Inter, shoh nëse është ai apo jo”

Como ka ardhur një hap larg finales së Kupës së Italisë, por ëndrra u ndërpre nga përmbysja e madhe e Interit që, pak minuta para fundit të gjysmëfinales, rikuperoi të gjithë disavantazhin. Është hera e dytë në dhjetë ditë që skuadra e Cesc Fabregas pëson një përmbysje nga zikaltërit: kishte ndodhur edhe në kampionat, por këtë herë humbja i heq mundësinë për të fituar një trofe.
Trajneri spanjoll del nga kupa me kokën lart, krenar që e ka çuar skuadrën deri në gjysmëfinale, dhe heq kapelen përpara njërit prej protagonistëve të Interit. Fabregas nuk e fsheh admirimin për Calhanoglu dhe e krahason me protagonistët e mëdhenj të futbollit europian, një “kurorëzim” edhe më i vlefshëm sepse vjen nga një ish-lojtar i madh që në fushë ka dhuruar gjithmonë magji.
Fabregas vlerëson Calhanoglu
Turku ishte ndër më të mirët në fushë kundër Comos dhe, në përgjithësi, prej disa javësh është kthyer të jetë një gjigant i mesfushës zikaltër. E tregoi edhe një herë në San Siro duke i dhënë mundësinë të luajë finalen e Kupës së Italisë dhe duke fituar edhe komplimentet e Fabregas që, në konferencë për shtyp, zbuloi një detaj: “Jam i dashuruar me Calhanoglu, kur luajmë kundër Interit shikoj gjënë e parë nëse luan ai apo jo dhe prej aty ndërtojmë ndeshjen”.
Për Interin është i pazëvendësueshëm dhe në këtë fund sezoni do të jetë elementi themelor për Chivu. Në konferencë Fabregas ka dhënë vlerësime të mëdha për Calhanoglu, i cili është krahasuar me lojtarë që kanë bërë historinë e mesfushës: “Kampionë si ai gjejnë zgjidhje edhe nëse bën një ndeshje pothuajse perfekte. Lojtarë si ai, Pirlo, Modric, Kroos nuk ka shumë. Calhanoglu është vërtet një lojtar mbi të cilin mund të ndërtosh skuadrën”. Fjalë që, të thëna pas një humbjeje të rëndë, marrin edhe më shumë vlerë.