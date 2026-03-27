F1, makinat e reja ngadalësohen në segmentin më të shpejtë në Suzuka: siklet për FIA

Suzuka duhej të ishte testi përfundimtar i Formula 1 të re 2026. Dhe u bë, por në mënyrën më të keqe të mundshme. Në provat e para të lira të Çmimit të Madh të Japonisë, George Russell ishte më i shpejti me kohën 1:31.666, ndërsa në FP2 koha më e mirë kaloi te Oscar Piastri me 1:30.133 (duke lënë pas Mercedesat e Kimi Antonelli dhe vetë Russell). Por më shumë se kohët, ajo që bëri bujë ishte ajo që u pa në telemetri: makinat e reja ngadalësohen papritur pikërisht në segmentin më të shpejtë të pistës.
Krahasimi mes xhiros më të mirë të Russell dhe referencës së vitit 2025 të Lando Norris tregon një anomali që për Formula 1 është pothuajse e paimagjinueshme. Monoposti i Mercedes shfrytëzon fillimisht shtytjen elektrike dhe fiton shpejtësi, por më pas, në segmentin e gjatë drejt 130R dhe shikanës finale, bateria shteron dhe makina humbet papritur një sasi të madhe km/h. Është i ashtuquajturi “super clipping”: makina ndalon së shtyri siç duhet sepse duhet të rikuperojë energji.
🚨SPEED LOST AFTER THE 130R
Colapinto lost a total of 70 KM/H
The average speed lost is around 55 KM/H pic.twitter.com/Qp98P5GWsH
FIA e Formula 1 në telashe
Dhe pikërisht këtu situata bëhet e sikletshme për FIA-n dhe Formula 1. Sepse problemi nuk shfaqet në një pjesë dytësore të xhiros, por në segmentin simbol të shpejtësisë në Suzuka. Duke analizuar telemetrinë pas FP1, Russell arrin të humbasë rreth 60 km/h në fund të segmentit të shpejtë dhe madje detyrohet të ulë marshin para frenimit të fundit. Praktikisht, një makinë e projektuar për të qenë kulmi i shpejtësisë së pastër ngadalëson aty ku duhet të japë maksimumin.
Ndryshimi në momentet e fundit
Ky është problemi i vërtetë i F1 2026. Jo vetëm që kualifikimet rrezikojnë të jenë më pak spektakolare, por vetë drejtimi i makinës ndryshon rrënjësisht. Suzuka, pistë që në thelb shpërblen guximin, vazhdimësinë dhe saktësinë, përfundon duke u kthyer në një ushtrim menaxhimi të baterisë. Dhe piloti detyrohet të mendojë më shumë se ku të rikuperojë energji sesa si të përballojë segmentin më të shpejtë të xhiros.
Nuk është rastësi që FIA ka ndërhyrë menjëherë, duke ndryshuar në moment të fundit rregulloren e kualifikimeve të GP të Japonisë dhe duke ulur nga 9 në 8 MJ limitin e energjisë së rikuperueshme për xhiro. Një përpjekje për të reduktuar “super clipping” dhe “lift and coast”, por që nuk fshin përshtypjen e lënë nga e premtja e Suzukës. Sepse nëse një Formula 1 ngadalëson papritur pikërisht në pikën më të shpejtë të pistës, atëherë problemi nuk është më një detaj teknik: është një defekt strukturor i rregullores.