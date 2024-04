F1/ Asfalti i lagur përzien letrat në Kinë: Norris në pole position para Hamilton

Pole position-sprint në pistën e lagur për Lando Norris, që mbizotëroi ndaj Lewis Hamilton dhe Max Verstappen në një finale mjaft kaotike. Disa kohë u anuluan për shkak të “ekskursioneve” të shumta jashtë kufijve të pistës. Piloti anglez i McLaren përfundoi përpara të gjithëve me një minutë, 57 sekonda dhe 940 të mijëta. Norris mbajti pas shtatë herë kampionin e botës me një sekondë e 261 të mijëta dhe spanjollin e Aston Martin me një e 975 sekonda.

Atij do t’i bashkohet, në vijën e dytë, lideri i kampionatit botëror Verstappen (+0,288). Vija e tretë për Carlos Sainz (+2.274) dhe për Sergio Perez me Red Bull-in tjetër. Ndërsa Charles Leclerc (jashtë pistës në fillimin e Q3) nis nga brenda në vijën e pestë të kompletuar nga Oscar Piastri, shoku i skuadrës të pole-man Norris. Në gjueti të pole position në mënyrë sensacionale, dy Stake Saubers përfunduan në fund (por në pjesën fisnike të startit) me kohën e nëntë të Valteri Bottas dhe të dhjetën e idhullit vendas Guanyu Zhou, që dërgon dhjetëra mijëra spektatorë në delir në tribunat e Shangait.

Autori surprizë i kohës më të mirë në seancën e vetme të prove të lira të fundjavës, Lance Stroll nuk e përsëriti veten në kualifikime dhe gjeti Pierre Gasly në anën e tij në vijën e tetë me një Alpine që ende nuk po rritet. Vija e nëntë për shokun e tij Esteban Ocon dhe për Alexander Albon me një Williams edhe më keq se skuderia blu. FË46 në fakt zuri pozicionin e fundit, në pjesën e jashtme të vijës së dhjetë të Yuki Tsunoda, i cili bëri disa hapa prapa në krahasim me performancat e tij të fundit.