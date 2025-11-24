Eze udhëheq Arsenal në derbin me Tottenham: Arteta konsolidon kreun me një poker

Arsenal shkëputet në krye të Premier League: në javën e dymbëdhjetë, “Topçinjtë” shkatërrojnë Tottenham 4-1 në derbin e Londrës veriore, me një super Eberechi Eze protagonist me një trigolësh (41’, 46’ dhe 76’). Trossard hap rezultatin për vendasit në minutën e 36’, i pavlefshëm për “Spurs” goli i Richarlison në të 55’: Arteta tani është +6 ndaj Chelsea të vendit të dytë. Përmbysje e bukur e Aston Villa, që fiton 2-1 në fushën e Leeds.
ARSENAL–TOTTENHAM 4-1
Arsenal përfiton nga humbja e Manchester City dhe shkëputet: “poker” kundër Tottenham në derbin e Veriut të Londrës, 4-1 i pastër dhe +6 ndaj Chelsea të vendit të dytë. Skuadra e Artetës dominon menjëherë në zhvillimin e ndeshjes, por për avantazhin duhet të presë minutën e 36’, kur Trossard shfrytëzon topin në thellësi të Merino dhe bën 1-0. Pesë minuta më vonë nis shfaqja e Eberechi Eze (emër i “luftuar” në merkaton e kaluar pikërisht mes Arsenalit dhe Tottenham): ish-lojtari i Crystal Palace bën 2-0 me asist të Declan Rice.
Formacioni i trajnuar nga Frank është nën dy gola në pushim, por gjërat përkeqësohen në fillim të pjesës së dytë: në minutën e 46’ Eze firmos dygolëshin e tij personal, këtë herë i aktivizuar nga Timber. Në të 55’ “Spurs” ngushtojnë diferencën me Richarlison, por është i vetmi shpërthim i miqve. Më pak se një çerek ore nga fundi është sërish Eze që shënon: tripletë personale në të 76’ dhe “poker” i Arsenal, që triumfon dhe i shkëputet të tjerëve në renditje. Arsenal me këtë 4-1 ngjitet në 29 pikë, +6 ndaj Chelsea të vendit të dytë dhe +7 ndaj Manchester City të tretë. Ende në humbje Tottenham, i mbetur në 18 pikë.
LEEDS–ASTON VILLA 1-2
Gjen tre pikë në transfertë Aston Villa, që mund 2-1 në përmbysje Leeds. Sapo nis ndeshja dhe vendasit godasin menjëherë, me Nmecha që në minutën e 8’ firmos golin e 1-0. Pas golit të pësuar, “Villans” vihen në lëvizje në kërkim të barazimit, por në pushim skuadra e Farke është në avantazh. Në pjesën e dytë formacioni i drejtuar nga Emery përmbys gjithçka, në shenjën e Morgan Rogers: trekuartisti anglez fillimisht barazon shifrat në të 48’ me asist të Malen, më pas në të 75’ kompleton përmbysjen. Dy minuta më vonë vendasit reagojnë, por 2-2 i Calvert-Lewin anulohet pas kontrollit të VAR-it. Fiton Aston Villa 2-1 dhe ngjitet në vendin e katërt të vetmuar, me 21 pikë pas Manchester City. Vendi i tetëmbëdhjetë për Leeds, i bllokuar në 11 pikë.