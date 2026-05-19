Evropa përballë një ndryshimi drastik, nga i ftohti arktik në nxehtësi ekstreme

Pas një periudhe të zgjatur me kushte të ftohta në pjesën më të madhe të Evropës, pritet një ndryshim dramatik i temperaturave në ditët në vijim, ndërsa ajri më i ngrohtë do të vërshojë në veri drejt pjesëve perëndimore dhe qendrore të kontinentit.
Një bllokim i madh mbi Atlantikun e Veriut dhe një presion i ulët që lëviz ngadalë në të gjithë Skandinavinë jugore e tërhoqën ajrin e Arktikut drejt jugut javën e kaluar, duke dërguar temperaturat 10-15 gradë Celsius nën mesataren sezonale për më shumë se një javë, transmeton Telegrafi.
Acari gjatë natës preku kopshtarët dhe fermerët, përfshirë Francën, ku kultivuesit e rrushit ndezën zjarre për të mbrojtur vreshtat.
Një mot i tillë i ftohtë i përhapur dhe i vazhdueshëm është bërë gjithnjë e më i rrallë në dekadat e fundit, ndërsa Evropa vazhdon të ngrohet më shpejt se çdo kontinent tjetër si rezultat i krizës klimatike.
Ajri i freskët dhe i paqëndrueshëm u kombinua gjithashtu me diellin e fortë të majit për të shkaktuar stuhi të përhapura. Midis 11 dhe 16 majit, rreth 750,000 goditje rrufeje u regjistruan në të gjithë Evropën dhe zonat përreth.
Shërbimi kombëtar i motit dhe hidrologjik i Serbisë lëshoi paralajmërime të kuqe për erëra të forta, reshje të dendura shiu dhe breshër. Gjatë fundjavës, një zgjerim i presionit të ulët më tej në veriperëndim të Evropës preu rrjedhën veriore dhe erërat u kthyen më perëndimore.
Më vonë këtë javë, një zonë e madhe me presion të lartë parashikohet të ndërtohet në pjesët perëndimore të kontinentit, duke tërhequr ajër të nxehtë nga Afrika e Veriut.
Deri të premten, temperaturat në vende duke përfshirë Francën dhe Anglinë mund të rriten 15 gradë Celsius më shumë se një javë më parë, duke arritur në 30 gradë Celsius në Spanjë dhe Portugali.
Nivelet minimale gjatë natës në këto rajone mund të tejkalojnë nivelet maksimale ditore të regjistruara javën e kaluar.
Kontraste dramatike të temperaturave po shfaqen gjithashtu në të gjithë SHBA-në këtë javë. Në fund të pranverës, luhatje të tilla mund të jenë veçanërisht të theksuara.
Në veriperëndim, ku temperaturat u rritën në rreth 30 gradë Celsius javën e kaluar, ajri i ftohtë po shkon drejt jugut nga Kanadaja dhe po bashkëvepron me presionin e ulët për të prodhuar stuhinë e dytë dimërore të muajit në rajon.
Reshje të konsiderueshme dëbore parashikohen në terrene më të larta në Ëyoming, Kolorado veriore dhe Utah verilindore në fillim të kësaj jave, me deri në 46 cm të mundshme mbi tokën më të lartë.
Erërat deri në 96 km/orë pritet të shkaktojnë stuhi dëbore dhe të krijojnë kushte të rrezikshme për drejtimin e automjeteve në vende të caktuara.
Ndërsa më në jugperëndim, erërat e forta dhe lagështia vazhdimisht e ulët kanë shkaktuar paralajmërime me flamur të kuq në disa shtete, duke sinjalizuar një rrezik në rritje të zjarreve në pyje.