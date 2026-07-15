Evropa kundër Infantinos: Al-Khelaïfi synon FIFA-n, nis beteja për kontrollin e futbollit

Pak ditë para finales së Kupës së Botës 2026, e ardhmja e Gianni Infantinos në krye të FIFA-s ka përfunduar papritur në qendër të debatit. Në prag të zgjedhjeve të nëntorit, disa federata evropiane thuhet se po punojnë për të gjetur një kandidat të aftë të sfidojë kreun aktual të futbollit botëror.
Sipas asaj që ka raportuar gazetari anglez Ben Jacobs për TalkSPORT, ndër emrat që po përmenden më shumë është ai i Nasser Al-Khelaïfit, president i Paris Saint-Germain, i cili thuhet se tashmë ka zgjuar interesin e disa federatave të UEFA-s, mes tyre Belgjika dhe Polonia.
Paralelisht, drejtues të futbollit nga Bosnja, Norvegjia, Suedia, Gjermania dhe Spanja thuhet se kanë nisur kontakte për të shqyrtuar kandidatura të tjera evropiane. Mes tyre spikat Dariusz Mioduski, pronar i Legia Varshavës, i konsideruar si një tjetër alternativë e mundshme ndaj Infantinos.
Al-Khelaïfi mes sfiduesve të mundshëm për presidencën e FIFA-s
Pakënaqësia ndaj presidentit të FIFA-s, i cili drejton organizatën që nga viti 2016, thuhet se është rritur pas të ashtuquajturit “rasti Balogun”. Bëhet fjalë për kartonin e kuq të dhënë ndaj sulmuesit të Shteteve të Bashkuara, Folarin Balogun, pezullim që më pas u anulua pas një telefonate të presidentit amerikan Donald Trump me Infantinon, për të kërkuar rishikimin e vendimit të arbitrit.
Megjithëse kampi evropian duket gjithnjë e më i bashkuar, pozita e Infantinos mbetet e fortë falë mbështetjes së shumë federatave që u përkasin konfederatave të tjera. Propozimet për zgjerimin e Kupës së Botës në 64 skuadra dhe zhvillimin e Kupës së Botës për Klube çdo dy vjet vazhdojnë të gjejnë mbështetje të gjerë në Afrikë, Azi dhe në CONCACAF, kryesisht për shkak të mundësive më të mëdha ekonomike dhe sportive që do t’u garantonin federatave të përfshira.
Me zgjedhjet tashmë pranë, përplasja për drejtimin e FIFA-s pritet të jetë një nga më delikatet e viteve të fundit: beteja për kontrollin e futbollit botëror sapo ka nisur.