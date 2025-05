Evra e metoda Ferguson: “Një i lig, po të stërviste sot, do përfundonte në burg”

Patrice Evra ka pasur mundësinë të ndajë karrierën e tij me atë të Sir Alex Ferguson për plot 7 vite, nga viti 2006 deri më 2013, kur të dy kontribuan në sukseset e Manchester United në Premier League. Një bashkëpunim i gjatë që, me kalimin e viteve, ish-mbrojtësi francez e ka kujtuar shpesh, pa harruar “metodën Ferguson”, e cila ka dalë në pah në shumë anekdota e rrëfime që kanë karakterizuar shpirtin luftarak të trajnerit në dhomat e zhveshjes. Evra e përsërit qartë: “Ka bërë shumë lojtarë të qajnë… Po të stërviste sot me ato mënyra, do përfundonte në burg”.

Evra me Ferguson te United për 7 sezone: “Sot do ishte në burg”

Në fillim të viteve 2000, Patrice Evra ishte pjesë e Manchester të drejtuar nga Alex Ferguson, dhe gjatë shtatë viteve te “djajtë e kuq”, kampioni francez pati rastin të përjetonte nga afër “trajtimet” që trajneri anglez u rezervonte lojtarëve – nga seancat stërvitore te momentet në dhomat e zhveshjes. Kjo i dha mundësinë ta njihte nga afër mënyrën si Ferguson i menaxhonte lojtarët, shpesh duke e kaluar kufirin, aq sa sot mund të kishte probleme me ligjin:

“Po të ishte trajner sot, Ferguson ndoshta do përfundonte në burg…” – tha Evra pa doreza në podcastin SDS – “Nuk ka tjetër fund. Ferguson do shkonte drejt e në burg për atë që do bënte. Ishte i lig… E dini sa lojtarë kam parë të qajnë sepse u bërtiste në fytyrë? Sa vetave u ka hedhur këpucët? Ishte vërtet i keq”.

Evra kujton nervat e Ferguson: “Kush dreqin mendon se je ti?”

Evra solli në vëmendje dy episode të veçanta, mes tyre edhe atë të famshëm me David Beckham, që u godit në fytyrë nga një këpucë e hedhur nga Ferguson. Një tjetër më pak i njohur, por që tregon natyrën shpërthyese të trajnerit, ndodhi në Arabinë Saudite, pas një miqësore të humbur ku Danny Welbeck gaboi në një penallti:

“Wayne Rooney ia dha topin Welbeck, por ai gaboi nga pika e bardhë. Humbëm një ndeshje miqësore 45-minutëshe. Kur u kthyem në dhomat e zhveshjes, Ferguson bërtiti: ‘Welbeck!’ Unë dhe ai ishim në tualet, ai po bënte urinën, por Ferguson po ulërinte. ‘Kush dreqin mendon se je ti, që hyn në ekipin e parë dhe merr përsipër të godasësh penalltinë?’. Tentova t’i përgjigjem: ‘Mister, është vetëm një miqësore…’ Dhe ai menjëherë: ‘Miqësore të shkojë dreqi!’”.

Çfarë është “tharësja e flokëve”, metoda e Ferguson me lojtarët

Referenca e Evra për “tharësja e flokëve” (thurëse flokësh) i përket njërit prej termave më të famshëm të përdorur për mënyrën e veprimit të Ferguson ndaj lojtarëve. Quajtur “hairdryer treatment” nga tabloidët dhe vetë futbollistët, kjo përfshinte momente kur Ferguson u bërtiste aq fort lojtarëve në fytyrë, saqë thuhej se u thante flokët nga forca e zërit.

“Problemi për mua ishte kur ndonjë lojtar më përgjigjej” – ka treguar vetë Ferguson dikur. “Pastaj të gjithë kuptuan që ishte më mirë të mos më përgjigjeshin… Stafi im më thoshte të prisja deri të hënën për të folur me lojtarët, por unë nuk mund të prisja. Të shtunën pas ndeshjes, u thosha saktësisht çfarë mendoja. Thoja vetëm të vërtetën. Dhe e vërteta funksionon”.

Dhe me të vërtetë: 38 trofe të fituar në 26 vite në drejtimin e Manchester United, mes tyre 13 Premier League, pesë FA Cup dhe dy Champions League.