Evi Reçi dhe Kledi Hysa rrëfejnë historinë e tyre të dashurisë

Artistja Evi Reçi dhe ish konkurenti i “BBVA”,Kledi kanë pranuar së fundmi se janë në një lidhje dashurie. Në një intervistë për “Revistën Who” dyshja kanë folur për momentin e parë të njohjes. Ata kanë treguar se njohja e tyre nisi pasi u takuan në një event në dhjetor të vitit 2021 të Eraldo Rexho.

“Kledi erdhi me Adisin dhe unë me Arjola Shehun. Disa javë më parë Kledi ishte i ftuar në emisionin e saj dhe teksa të dy u përshëndetën, më prezantoi mua me Kledin. Mbrëmja na mblodhi të katërve në një tavolinë ku na bashkuan bisedat për “BBV”, televizionin, muzikën dhe jetën. Kemi qeshur shumë e kemi kërcyer të gjithë bashkë. Atë natë Kledi më bëri “Follow” në “Instagram”, por nuk folëm menjëherë. Ndaj mos mungoni asnjëherë në festat e Eraldos”, u shpreh Evi.

Dyshja u ndalën gjithashtu dhe tek sfidat që kanë hasur në raportin e tyre. “Kur njohja të merrte një formë, kjo ishte pjesa që na shqetësonte më shumë. Ende nuk e dinim ku ishim. Jeta e Kledit kishte ndryshuar në mënyrë radikale pas “BBV”. Kishte ende vëmendjen e publikut, njerëzit e donin shumë.Nga ana tjetër, unë prej kohësh jam pjesë e medias, jam natyrë e përmbajtur në çdo sferë, sidomos në atë personale, kjo natyrisht ngjallte më tepër kuriozitet”.

Ndërsa Kleidi theksoi se nuk u pëlqente të jepnin shumë shpjegime dhe liria e tyre në fillim, ishte paksa e kufizuar: “Neve nuk na pëlqente të jepnim shumë shpjegime, sepse ende ishim duke ndërtuar diçka që nuk e dinim ku do të na çonte dhe çmimi që “paguanim” asokohe ishte të dilnim sa më pak, liria jonë ishte e kufizuar dhe ndërkohë lajmet e portaleve “gëlonin”.