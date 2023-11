Everton -10 pikë për një shkelje financiare, City akuzohet për 115: Guardiola rrezikon rrëzimin nga Premier

Në Premier League ka nisur numërimi mbrapsht për llogari-dhënien mbi 115 akuzat për shkelje të rregullave të Fair Play Financiar nga Manchester City. Bëhet fjalë për periudhën nga viti 2009-10 e në vazhdim. Sipas Daily Mail, gjykimi për këtë çështje do të fillojë në vjeshtën e vitit 2024 dhe dënimi duhet të arrijë në verën e vitit 2025. Një vendim që ka krijuar tashmë pritshmëri të madhe. Klubi i drejtuar nga Pep Guardiola rrezikon jo vetëm nga pikëpamja financiare, por edhe nga pikëpamja sportive. Në fakt, nëse Komisioni i Pavarur, që do të vlerësojë situatën, do ta shpallë City fajtor, për të gjitha shkeljet e diskutueshme, mund të ketë ose një dënim ekzemplar në renditje ose edhe rënie nga Premier League.

CITY E CHELSEA RREZIKOJNË RËNIEN, PAS -10 PËR EVERTON

Përpara Komisionit, të dyja palët do të paraqesin qëndrimin e tyre me shumë përplasje mes akuzës dhe mbrojtjes, dëshmive dhe librave kontabël që duhet të analizohen. Në rastin më të mirë, sipas asaj që filtron nga Anglia, faza e parë nuk duhet të mbyllet para fundit të sezonit 2024-25. Në varësi të dënimit, atëherë mund të ketë apelime të mundshme që do të zgjasin më tej kohën, por që nuk mund të përfshijnë CAS-in. Si Premier League ashtu edhe City aktualisht po punojnë nën radar dhe në fshehtësi të madhe për t’u përgatitur për përballjen, duke mbledhur dëshmi dhe prova për të mbështetur tezat e tyre përkatëse. Nga vjeshta 2024, megjithatë, ata do të duhet të vendosen ballë për ballë me njëri-tjetrin dhe të zbulojnë kartat e tyre. Një situatë që për momentin nuk sugjeron asgjë të sigurt.

Tani për tani e vetmja gjë e sigurt janë akuzat ndaj City dhe 10 pikët e penalitetit që i janë dhënë Everton për vetëm një shkelje të rregullave. Një vendim i cili, duke pasur parasysh 115 operacionet e kontestuara ndaj Citizens, mund të çojë edhe në vendime shumë të rënda ndaj klubit të drejtuar nga Guardiola. Sipas shtypit anglez, përveç një gjobe shumë të rëndë, ndër opsionet e besueshme është jo vetëm penaliteti i madh, por edhe rënia e drejtpërdrejtë nga kategoria. Skenari konsiderohet i besueshëm nga shumë njerëz.

PËR ÇFARË AKUZOHET CITY?

City akuzohet se ka shkelur vazhdimisht rregullat financiare me sponsorizime ‘ad hoc’ të fryra, për pagesa të paligjshme dhe se nuk ka bashkëpunuar me Premier League, pas kërkesës për disa sqarime për këtë çështje. Deri më tani, klubi i drejtuar nga Guardiola i ka hedhur poshtë akuzat dhe ka mohuar gjithçka, duke pretenduar se ka prova. Një pozicion që duhet ta demonstrojë para Komisionit të Pavarur, duke filluar nga vjeshta 2024 dhe që në 2025 mund të jetë të pjesa e larjes së hesapeve.