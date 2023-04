Eva Mendes zbulon arsyen pse nuk del në publik me aktorin

Ata kanë qenë së bashku për më shumë se 12 vjet, por kjo nuk do të thotë se një foto e çiftit është e lehtë për t’u gjetur.

Eva Mendes ka folur për arsyen që ajo dhe Ryan Gosling nuk shfaqen së bashku në tapetin e kuq. Nëna e dy fëmijëve, e cila ndan vajzat Esmeralda 8 vjeçe dhe Amada 6 vjeçe, me aktorin e “Barbie”, e vlerëson aq shumë privatësinë e saj saqë refuzon t’i lejojë kamerat ta shohin atë dhe Gosling së bashku.

Pasi ndau një video në Instagram nga filmi i parë i çiftit së bashku, “The Place Beyond The Pines”, gMendes u pyet pse ajo nuk poston më shumë foto me të. “Çfarë komenti i bukur, faleminderit,” shkroi Mendes në përgjigje të një fansi që dëshironte që ajo të shfaqej në tapetin e kuq për filmin e ri të Gosling “Barbie”. “Por ne nuk i bëjmë ato gjëra së bashku.” “Ashtu si këto foto që kam postuar, ndihem rehat të postoj sepse tashmë është atje”, shtoi ajo. Në një koment pasues në të njëjtin postim, Eva shtoi se ajo u shfaq vetëm një herë në tapetin e kuq me të. “Oh prisni ne ishim bashkë në tapetin e kuq.