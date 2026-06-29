Eustaquio shpërthen në lot pas golit që kualifikoi Kanadanë: ka humbur të dy prindërit

Stephen Eustaquio përjetoi një natë të paharrueshme në Botërorin 2026, duke u bërë protagonisti absolut me golin vendimtar të shënuar në minutat shtesë, që i dha Kanadasë fitoren ndaj Afrikës së Jugut dhe kualifikimin në 1/8-at e finales. Një moment emocionesh të mëdha, i ndjekur nga një intervistë gjatë së cilës mesfushori nuk arriti t’i mbante lotët.
Thellësisht i prekur, lojtari ia kushtoi paraqitjen familjes së tij, duke kujtuar në veçanti prindërit, të cilët i humbi brenda pak muajsh, një dhimbje që e ka bërë edhe më domethënës rrugëtimin e tij njerëzor dhe sportiv. “Gjithçka që bëj është për familjen time, për prindërit e mi, për të dashurën time, për vajzën time”, deklaroi Eustaquio menjëherë pas ndeshjes.
Goli, i realizuar me një goditje nga jashtë zonës në minutën e 92-të, vendosi një ndeshje të luftuar dhe e çoi Kanadanë në 1/8-at e finales, ku do të përballet me fituesen e çiftit Marok-Holandë. Për 29-vjeçarin ky është një moment historik, i bërë edhe më i veçantë nga ngarkesa emocionale.
🚨 OFFICIEL ! STEPHEN EUSTAQUIO 🇨🇦 EST ÉLU HOMME DU MATCH CONTRE L'AFRIQUE DU SUD ! 🌟 pic.twitter.com/GUurS1Seil
— Actu Foot (@ActuFoot_) June 28, 2026
Eustaquio: “Gjithçka që bëj është për familjen time”
Në intervistën pas ndeshjes, Eustaquio u emocionua dukshëm duke bërë homazh për prindërit e tij, pasi humbi nënën në vitin 2023 nga një tumor në tru dhe babanë një vit më vonë nga një atak në zemër. Goli i tij mori një domethënie të thellë personale dhe vetë futbollisti ia kushtoi familjes, përfshirë edhe vajzën e lindur në vitin 2024: “Gjithçka që bëj është për familjen time, për prindërit e mi, për të dashurën time, për vajzën time.”
Mesfushori vazhdoi më tej: “Mendoj se kemi punuar shumë për ta arritur këtë fitore. Donim vërtet t’ua dhuronim të gjithë kanadezëve. Vazhduam të besonim, të shtynim përpara dhe nuk mund ta imagjinoja ndryshe. Mendoj se ishte një gol fantastik, por kur godita topin pata ndjesinë sikur të gjithë goditën bashkë me mua. Më dhanë pak më shumë fuqi në goditje dhe topi përfundoi në rrjetë. Jam shumë i lumtur.”
A last-minute winner sends Canada to the Round of 16! 👊#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
Në fund, Eustaquio foli edhe për besimin e palëkundur të skuadrës: “Gjithçka nisi kur kaluam fazën e grupeve. Besoj se në fazën me eliminim direkt të Botërorit, besimi luan një rol themelor. Tani do të përballemi me Marokun ose Holandën dhe, kush e di, në një ditë të mirë mund t’ia dalim. Ndoshta cilësia nuk do të jetë në maksimum, por nëse vazhdojmë të besojmë dhe të punojmë fort, gjërat mund të shkojnë mirë.”