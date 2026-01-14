Eurovisioni 2026 thyen rekord me shitje biletash

Biletat për Konkursin e Këngës në Eurovision, që këtë vit mbahet në Vjenë, janë shitur në kohë rekord, me pothuajse të gjitha 90 mijë biletat që u blenë brenda pak minutash, njoftuan organizatorët.
”Biletat për Finalen e Madhe u shitën për vetëm 14 minuta, ndërsa biletat për të gjitha shfaqjet e tjera u shitën brenda një ore”, bëri të ditur Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU).
Në total, gjatë javës së Eurovisionit zhvillohen nëntë shfaqje, përfshirë dy prova gjenerale përpara çdo transmetimi live.
”Çdo biletë e mbetur, për shembull nëse delegacionet kombëtare nuk i shfrytëzojnë të gjitha kuotat e tyre, do të hidhet sërish në shitje në një datë të mëvonshme”, tha EBU.
“Reagimi ka qenë fenomenal”, deklaroi drejtori i Eurovisionit, Martin Green, në një komunikatë.
“Të shohësh që çdo shfaqje shitet kaq shpejt është një kujtesë e fuqishme për atë që përfaqëson Konkursi i Këngës në Eurovision , gëzim, bashkim dhe përvojë të përbashkët, në një kohë kur këto vlera janë më të rëndësishme se kurrë”, shtoi ai.
Edicioni i 70-të i Eurovisionit në Vjenë është shoqëruar prej muajsh nga debatet mbi pjesëmarrjen e Izraelit, në sfondin e fushatës së tij ushtarake dyvjeçare në Rripin e Gazës.
Spanja, Irlanda, Islanda, Holanda dhe Sllovenia kanë deklaruar se do ta bojkotojnë edicionin e këtij viti të spektaklit muzikor, në shenjë proteste.
Në total, në konkurs do të marrin pjesë 35 shtete. Të 15 këngët që do të konkurrojnë në secilin prej dy gjysmëfinaleve u konfirmuan dje.
Në gjysmëfinalen e parë, më 12 maj, Izraeli do të garojë për një vend në finale së bashku me këngë nga Greqia, Belgjika, Suedia dhe Kroacia, ndër të tjera.
Gjermania, Franca, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe vendi pritës, Austria, kualifikohen automatikisht në finale më 16 maj dhe nuk kanë nevojë të garojnë në gjysmëfinale.