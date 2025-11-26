Europa në alarm nga gripi i shpendëve, shtohen rastet

Evropa po përjeton një nga valët më të rënda të gripit të shpendëve në gati një dekadë, sipas raportit të fundit të Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore (EFSA).
Midis 6 shtatorit dhe 14 nëntorit 2025, janë regjistruar 1,443 raste të virusit shumë patogjen HPAI A(H5) te shpendët e egër në 26 vende evropiane – një rritje katërfish krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024 dhe shifra më e lartë që prej vitit 2016.
Shpendët e ujit rezultojnë të jenë më të prekurit në këtë valë të re shpërthimesh, me virusin që është identifikuar madje edhe te zogj që dukeshin plotësisht të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, ky fakt tregon një kontaminim të gjerë të mjedisit dhe një qarkullim shumë më të fortë të virusit sesa pritej.
Gjermania, Franca dhe Spanja kanë raportuar shpërthime të konsiderueshme, duke ngritur shqetësime për ndikime të mundshme afatgjata në popullatat e tyre.
Rritja e përhapjes së virusit te shpendët e egër rrit rrezikun e transmetimit të tij në tufat e shpendëve të rritur në fermë, si dhe mundësinë e shfaqjes së mutacioneve të reja. Edhe pse rreziku për njerëzit konsiderohet ende i ulët, autoritetet veterinare dhe ato të sigurisë ushqimore në të gjithë kontinentin po rrisin vëzhgimin epidemiologjik dhe masat e bio-sigurisë.