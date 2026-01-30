Europa League, shkëndija në Fenerbahce-Nottingham: playoff i thjeshtë për Bologna

Gjashtëmbëdhjetë skuadra kanë njohur kundërshtarët e tyre dhe rrugëtimin që do të bëjnë të kualifikuarit e fazës playoff, në 1/8 e Europa League. Shorti ka orfuar përplasje emocionuese si Fenerbahce-Nottingham Forest dhe Celtic-Stuttgart. Interesant do të jetë edhe përballja në Francë mes Lille dhe Crvena Zvezda, që do të përdorë në kthim stadiumin e saj mitik për të tentuar kalimin në 1/8 e finaleve.
Ndeshjet e playoff
Ludogorets-Ferencvaros
Dinamo Zagreb-Genk
Celtic-Stuttgart
Brann-Bologna
Panathinaikos-Viktoria Plzen
Paok-Celta Vigo
Fenerbahce-Nottingham Forest
Lille-Crvena Zvezda
Një short i mirë për Bologna në perspektivë të playoff-eve të Europa League. Djemtë e teknikut Vincenzo Italiano do të ndeshen me norvegjezët e Brann, të cilët i kishin takuar tashmë gjatë fazës së grupeve, me ndeshjen që përfundoi 0-0 në Emilia më 6 nëntor të kaluar. Kështu, u shmang Dinamo Zagreb, që mund të ishte një kundërshtar më i rrezikshëm, dhe do të përballet me belgët e Genk.
Ndeshja e parë do të luhet më 19 shkurt në Bergen, Norvegji, ndërsa ajo e kthimit më 26 shkurt në Dall’Ara para publikut të shtëpisë për Bologna. Në rast kalimi të raundit, vetëm pas shortit të 27 shkurtit do të dihet nëse do të ketë një derbi italian në çerekfinale: për Orsolinin dhe shokët e tij, mundësi për të ndeshur Romën ose Freiburg.
