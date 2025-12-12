Europa League, Roma dominon në Skoci, Bologna përmbys Celta Vigo

Roma rikthehet te rezultatet pozitive në Europë dhe e bën këtë me stil, duke marrë një 3-0 të pastër në fushën e Celtic në ndeshjen e gjashtë të Europa League. Pas dy humbjeve në kampionat kundër Napoli dhe Cagliari, skuadra e Gasperini jep përgjigjen e duhur dhe ngjitet në kuotën e 12 pikëve, duke synuar kualifikimin e drejtpërdrejtë në të tetat.
Takimi në Celtic Park u hap shpejt falë një autogoli të pabesueshëm me kokë nga Scales në minutën e 6’. Para se të mbyllej pjesa e parë, Ferguson dyfishoi rezultatin (36’) dhe pastaj, në startin e pjesës së dytë, ai realizoi edhe golin e tretë personal dhe të ndeshjes (46’). Mundësia për 4-0 u humb nga Engels, i cili gaboi një penallti në minutën e 49’. Në vazhdim, Celtic tentoi të hyjë sërish në lojë, por Roma administroi pa probleme dhe mori një fitore tejet të rëndësishme në transfertë.
Bologna e zjarrtë në Spanjë: përmbysje ndaj Celta Vigo
Në ndeshjen tjetër të grupit, Bologna arriti të përmbysë 2-1 Celta Vigo në Balaídos. Vendasit kaluan të parët në avantazh me golin e Zaragoza (17’). Në pjesën e dytë, pas një goli të anuluar të Pobega-s, ekipi italian shpërtheu: Federico Bernardeschi barazoi me penallti në minutën e 66’ dhe po ai vendosi shifrat 2-1 në minutën e 74’, pas asistit të Cambiaghi.
Rezultatet e ndeshjeve të sotme:
-
Dinamo Zagreb 1–3 Real Betis
-
FC Midtjylland 1–0 Genk
-
FC Utrecht 1–2 Nottingham Forest
-
Ferencvaros 2–1 Rangers
-
Ludogorets Razgrad 3–3 PAOK FC
-
Nice 0–1 SC Braga
-
Sturm Graz 0–1 FK Crvena Zvezda
-
VfB Stuttgart 4–1 Maccabi Tel Aviv
-
Young Boys 1–0 Lille
-
Basel 1–2 Aston Villa
-
Brann 0–4 Fenerbahçe
-
Celta Vigo 1–2 Bologna
-
Celtic 0–3 AS Roma
-
FC Porto 2–1 Malmo FF
-
FCSB 4–3 Feyenoord
-
Freiburg 1–0 FC Salzburg
-
Lyon 2–1 Go Ahead Eagles
-
Panathinaikos 0–0 Viktoria Plzen