Europa League, Roma dominon në Skoci, Bologna përmbys Celta Vigo

Roma rikthehet te rezultatet pozitive në Europë dhe e bën këtë me stil, duke marrë një 3-0 të pastër në fushën e Celtic në ndeshjen e gjashtë të Europa League. Pas dy humbjeve në kampionat kundër Napoli dhe Cagliari, skuadra e Gasperini jep përgjigjen e duhur dhe ngjitet në kuotën e 12 pikëve, duke synuar kualifikimin e drejtpërdrejtë në të tetat.

Takimi në Celtic Park u hap shpejt falë një autogoli të pabesueshëm me kokë nga Scales në minutën e 6’. Para se të mbyllej pjesa e parë, Ferguson dyfishoi rezultatin (36’) dhe pastaj, në startin e pjesës së dytë, ai realizoi edhe golin e tretë personal dhe të ndeshjes (46’). Mundësia për 4-0 u humb nga Engels, i cili gaboi një penallti në minutën e 49’. Në vazhdim, Celtic tentoi të hyjë sërish në lojë, por Roma administroi pa probleme dhe mori një fitore tejet të rëndësishme në transfertë.

Bologna e zjarrtë në Spanjë: përmbysje ndaj Celta Vigo

Në ndeshjen tjetër të grupit, Bologna arriti të përmbysë 2-1 Celta Vigo në Balaídos. Vendasit kaluan të parët në avantazh me golin e Zaragoza (17’). Në pjesën e dytë, pas një goli të anuluar të Pobega-s, ekipi italian shpërtheu: Federico Bernardeschi barazoi me penallti në minutën e 66’ dhe po ai vendosi shifrat 2-1 në minutën e 74’, pas asistit të Cambiaghi.

Rezultatet e ndeshjeve të sotme:

  • Dinamo Zagreb 1–3 Real Betis

  • FC Midtjylland 1–0 Genk

  • FC Utrecht 1–2 Nottingham Forest

  • Ferencvaros 2–1 Rangers

  • Ludogorets Razgrad 3–3 PAOK FC

  • Nice 0–1 SC Braga

  • Sturm Graz 0–1 FK Crvena Zvezda

  • VfB Stuttgart 4–1 Maccabi Tel Aviv

  • Young Boys 1–0 Lille

  • Basel 1–2 Aston Villa

  • Brann 0–4 Fenerbahçe

  • Celta Vigo 1–2 Bologna

  • Celtic 0–3 AS Roma

  • FC Porto 2–1 Malmo FF

  • FCSB 4–3 Feyenoord

  • Freiburg 1–0 FC Salzburg

  • Lyon 2–1 Go Ahead Eagles

  • Panathinaikos 0–0 Viktoria Plzen

