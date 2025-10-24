Europa League plot befasi: Roma bie sërish në shtëpi, feston Viktoria Plzen

Roma vazhdon të vuajë në Europa League, duke u pozicionuar në kufijtë e zonës “playoff” pas tre ndeshjeve. Verdhekuqtë shemben përballë Viktoria Plzen, që godet me një “1-2” vdekjeprurës: Kwabena Adu (20’) dhe Souaré mposhtin Svilarn (23’). Gasperini reagon duke kaluar në mbrojtje me katër, por skuadra e tij nuk shkon përtej penalltisë së Dybala (53’) dhe golit të barazimit të anuluar për Pisilli (96’). Përfundon pra 2-1 për Viktoria-n, humbja e dytë radhazi në shtëpi në Europë për Romën.
Vazhdon Europa League e ndërlikuar për Romën, që e dëmton veten dhe humbet 2-1 në shtëpi ndaj Viktoria Plzen. Verdhekuqtë e nisin mirë, me një rast për Dovbyk, por dalëngadalë lejojnë shumë hapësira për një Viktoria Plzen vdekjeprurëse në kundërsulm. Çekët studiojnë kundërshtarin dhe godasin në minutën e 20-të, kur Kwabena Adu fiton duelin me Ziolkowski dhe shënon në shtyllën e dytë. Svilar nuk mund të bëjë asgjë dhe detyrohet të nxjerrë topin nga rrjeta edhe në minutën e 23-të, kur Souaré e godet me një gjuajtje të fortë në tokë. Roma nuk di si të bëhet e rrezikshme dhe atëherë Gasperini ndryshon gjithçka: del Ziolkowski, hyn El Shaarawy dhe kalon në skemën 4-2-3-1. Lëvizja të paktën i rikthen verdhekuqve dominimin e lojës, të cilët rrezikojnë me Wesley, ndërsa Soulé ka pak saktësi dhe është pak i frymëzuar sonte.
Në pjesën e dytë, Gasperini humbet Manu Koné dhe Roma afrohet me rezultat, përmes një penalltie: Spacil e prek topin me dorë, Dybala shënon në minutën e 53-të. Nga ai moment e tutje Roma ushtron një dominim steril, duke e pasur të vështirë krijimin e rasteve të qarta. El Shaarawy dhe Pisilli janë më të frymëzuarit, dhe verdhekuqtë fitojnë korne pas korneje, por i shpërdorojnë: N’Dicka humbet një rast të madh, ndërsa Pisilli-t i anulohet barazimi në minutën e 96-të. Përfundon kështu 2-1 për Viktoria Plzen, që ngjitet në kuotën e 7 pikëve dhe ndjek treshen kryesuese. Roma mbetet në 3 pikë dhe, për momentin, në kufijtë e zonës “playoff” me vendin e 23-të në Europa League.
Ndeshjet e tjera
Faza e Ligës e Europa League rezervon shumë surpriza në javën e tretë. Bie papritur Aston Villa, e mundur 2-1 nga Go Ahead Eagles, dhe Lille: Giroud dhe shokët shohin golin e barazimit t’u anulohet, ndërsa Paok fiton 3-2. Në kuotë të plotë pikësh mbeten Braga, Lioni dhe Midtjylland; humbje e re për Rangers dhe 0-0 zhgënjyes në Belgjikë për Betis. Fenerbahçe fiton ndeshjen e dytë, ndërsa debutim me fitore për Dyche: Nottingham Forest mund 2-0 Porton.
Tabelat e rezultateve
Go Ahead Eagles–Aston Villa 2-1
Shënues: 4’ Guessand (A), 42’ Suray (G), 61’ Deijl (G)
Shënim: 79’ penallti e humbur nga Buendia (A)
Sporting Braga–Crvena Zvezda 2-0
Shënues: 22’ Navarro, 72’ Dorgeles
Fenerbahçe–Stuttgart 1-0
Shënues: 33’ pen. Akturkoglu
Brann–Glasgow Rangers 3-0
Shënues: 40’ Kornvig, 55’ Sorensen, 79’ Holm
Lyon–Basel 2-0
Shënues: 3’ Tolisso, 90’ Moreira
Salzburg–Ferencvaros 2-3
Shënues: 13’ Baidoo (S), 50’ Varga (F), 56’ Zachariassen (F), 58’ Dele (F), 72’ Vertessen (S)
Shënim: 22’ penallti e humbur nga Varga (F)
Genk–Real Betis 0-0
Nottingham Forest–Porto 2-0
Shënues: 19’ Gibbs-White pen. (N), 32’ st Igor Jesus pen. (N)
Celta Vigo–Nice 2-1
Shënues: 2’ Iago Aspas (C), 16’ Cho (N), 75’ aut. Oppong (N)
Shënim: përjashtuar Clauss (N) në 38’
Lille–Paok 3-4
Shënues: 19’ Meité (P), 23’ e 29’ st Zivkovic (P), 42’ Konstantelias (P), 12’ st André (L), 23’ st e 38’ st Igamane (L)
Shënim: Berke Ozer (L) priti një penallti të Zivkovic (P) në 26’ st
Feyenoord–Panathinaikos 3-1
Shënues: 18’ Swiderski (P), 47’ pt Read (F), 10’ st Hadj Moussa (F), 45’ st Larin (F)
Freiburg–Utrecht 2-0
Shënues: 20’ Suzuki (F), 44’ Grifo (F)
Malmo–Dinamo Zagreb 1-1
Shënues: 46’ pt Lewicki (M), 51’ st Bakrar (D)
Celtic Glasgow–Sturm Graz 2-1
Shënues: 15’ Horvat (S), 16’ st Scales (C), 19’ st Nygren (C)
Shënim: përjashtuar Chukwuani (S) në 25’ st
Young Boys–Ludogorets 3-2
Shënues: 26’ Stanic (L), 46’ pt Raveloson (Y), 8’ st Fassnacht (Y), 18’ st Bedia pen. (Y), 48’ st Jordanov (L)
Maccabi Tel Aviv–Midtjylland 0-3
Shënues: 44’ e 39’ st Franculino Djù (M), 26’ st Billing (M).