Europa League, finale tërësisht angleze: do të jetë Manchester United-Tottenham

Finalja e Europa League 2024/25 do të jetë një derbi anglez. Në Bilbao, më 21 maj, Manchester United dhe Tottenham do të përballen për trofeun. Pas fitores 3-0 në ndeshjen e parë, United mundi sërish Athletic Bilbao, këtë herë 4-1 në kthim. Jauregizar ngjalli shpresat për përmbysje për baskët, por më pas Mount (me dopietë), Casemiro dhe Højlund përmbysën gjithçka. Fat i ngjashëm edhe për Tottenhamin, që pas fitores 3-1 një javë më parë, fitoi edhe në Norvegji 2-0 ndaj Bodo/Glimt.

MANCHESTER UNITED–ATHLETIC BILBAO 4-1 (rezultati i përgjithshëm 7-1)

Për trajnerin Amorim, fitorja në Europa League nuk do të mjaftojë për ta shpëtuar sezonin. Por skuadra e tij siguroi finalen duke mundur Athletic Bilbaon edhe në ndeshjen e kthimit. Në fillim ritmi ishte i ulët, por në minutën e 31-të, Jauregizar kaloi baskët në avantazh dhe ndezi shpresat për përmbysje. Megjithatë, United u përpoq të barazonte që në fundin e pjesës së parë, por në pushim ishin miqtë që udhëhiqnin. Në pjesën e dytë, skuadra e Valverdes kërkoi me ngulm të zvogëlonte diferencën. Por në minutën e 72-të Mount, me asist nga Yoro, barazoi. Shtatë minuta më pas, Bruno Fernandes pasoi për Casemiron që shënoi për 2-1. Në minutën e 85-të, Højlund mbylli ndeshjen. Dhe në kohën shtesë, Mount realizoi golin e dytë personal. Manchester United shkon në finale me rezultatin e përgjithshëm 7-1.

BODO/GLIMT–TOTTENHAM 0-2 (rezultati i përgjithshëm 1-5)

Gjithçka e lehtë edhe për Tottenham që pas fitores 3-1 në Angli, fitoi 2-0 edhe në Norvegji ndaj Bodo/Glimt. Pjesa e parë kishte pak raste, ndërsa vendasit tentuan me episode për të rikuperuar disavantazhin. Pjesa e dytë ndryshoi gjithçka. Pas minutës së 60, Spurs shpejtuan ritmin dhe në harkun e pak minutave siguruan finalen.

Në minutën e 63-të, Solanke shënoi pas një goditjeje këndi. Në të 69-ën Pedro Porro vulosi gjithçka me një goditje diagonale nga jashtë zone. Me këtë fitore 2-0, Tottenham shkon në finalen e Bilbaos me rezultatin e përgjithshëm 5-1. Fund rrugëtimi për Bodo/Glimt.