Europa League, Bournemouth-Milan 3-0: kartoni i kuq për Maignan, kuqezinjtë pësojnë një tjetër humbje

Milanit i rikthehen rezultatet negative në Europë. Në ndeshjen e tretë të Europa League, kuqezinjtë u mposhtën me rezultatin e thellë 3-0 nga Bournemouth, në një sfidë ku skuadra angleze dominoi dhe përfitoi edhe nga dalja me karton të kuq e portierit Mike Maignan në minutën e 27-të.
Për skuadrën e drejtuar nga Amorim, kjo ishte një mbrëmje për t’u harruar, pasi Bournemouth jo vetëm shënoi tri herë, por krijoi edhe shumë mundësi të tjera për ta thelluar rezultatin.
Penallti, karton i kuq dhe një pjesë e parë për t’u harruar
Bournemouth e nisi takimin me ritëm të lartë dhe rrezikoi që në minutat e para përmes Evanilson dhe Doak. Presioni i vendasve u shpërblye në minutën e 8-të, kur De Winter preku topin me dorë brenda zonës. Kluivert u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë, duke kaluar skuadrën angleze në avantazh.
Situata për Milanin u përkeqësua ndjeshëm në minutën e 27-të. Portieri Maignan goditi në fytyrë kundërshtarin Adams dhe u ndëshkua me karton të kuq, duke i lënë kuqezinjtë me dhjetë lojtarë.
Bournemouth përfitoi menjëherë nga epërsia numerike. Tavernier mori përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe shënoi golin e dytë në minutën e 32-të, duke e çuar rezultatin në 2-0.
Skuadra angleze vijoi të sulmonte dhe krijoi disa raste të tjera të rrezikshme, ndërsa Milani e pati të vështirë të reagonte dhe të kërcënonte portën kundërshtare.
Adli vulos fitoren, Bournemouth pranë një rezultati edhe më të thellë
Në pjesën e dytë, Bournemouth ruajti kontrollin e lojës dhe vijoi të kërkonte golin e tretë. Pas dëmtimit të Toth, vendasit aktivizuan Amine Adlin, i cili u bë protagonist menjëherë pas hyrjes në fushë.
Ish-futbollisti i Leverkusenit realizoi një gol të bukur nga goditja e dënimit, duke vulosur fitoren 3-0. Në portën e Milanit ishte aktivizuar Torriani pas përjashtimit të Maignan, por ai nuk mundi të ndalte goditjen e Adlit.
Bournemouth nuk u mjaftua me tri gola dhe vazhdoi të kërkonte rrjetën, duke iu afruar edhe golit të katërt me Rayan dhe Truffert. Në fund, Milani u largua nga Anglia me një humbje të rëndë, në një ndeshje ku skuadra vendase ishte dukshëm më kërkuese dhe më efikase.
Bournemouth në krye, Milani mbetet me tri pikë
Kjo ishte humbja e dytë e Milanit në këtë edicion të Europa League. Kuqezinjtë mbeten në kuotën e tri pikëve pas tri ndeshjeve, ndërsa Bournemouth vazhdon me ecuri të përsosur, duke regjistruar nëntë pikë nga nëntë të mundshme.
Skuadra angleze renditet mes ekipeve kryesuese të kompeticionit, së bashku me Olympiacosin, Leverkusenin, Benficën dhe Ferencvaroshin.
Për Milanin, rezultati në Angli është një sinjal shqetësues, jo vetëm për shkak të shifrave, por edhe për vështirësitë e shfaqura përballë presionit të kundërshtarit. Kartoni i kuq i Maignan ndikoi ndjeshëm në rrjedhën e takimit, por dominimi i Bournemouth kishte nisur që në minutat e para, duke e bërë fitoren e vendasve plotësisht të merituar.
Të gjitha rezultatet e ndeshjeve të Europa League – 22 tetor 2026
Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar
Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen
Ferencváros 4-1 Torreense
Juventus 2-2 Rennes
Lech Poznań 1-1 Sunderland
OFI Crete 0-2 Bayer Leverkusen
Sturm Graz 1-0 Marseille
Union Saint-Gilloise 4-0 Hapoel Be’er Sheva
Bournemouth 3-0 Milan
Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Celtic 1-2 Celta Vigo
Hoffenheim 3-0 Lyon
Jagiellonia Białystok 0-3 Anderlecht
Lillestrøm 0-6 Real Sociedad
Celje 2-2 Salzburg
Olympiacos 1-0 Sparta Prague
Omonia Nicosia 1-4 Benfica
Viktoria Plzeň 1-2 Levski Sofia