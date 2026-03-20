Europa League: Bologna eliminon Romën me një fitore spektakolare 4-3

Bologna do të luajë në çerekfinalet e Europa League, pasi eliminoi Romën në një ndeshje dramatike në Olimpico, duke fituar 4-3 pas kohës shtesë. Ndeshja ishte e mbushur me emocione, përmbysje dhe gola spektakolarë.
Roma nisi më mirë, por humbi Manu Koné për shkak të një dëmtimi, duke u dukur më pak e organizuar. Bologna përfitoi dhe Rowe shënoi golin e parë me të djathtën në minutën e 22, duke mposhtur portierin Svilar. Reagimi i Romës ishte i menjëhershëm: Cristante rrezikoi barazimin dhe Pellegrini goditi shtyllën. Golin e barazimit e realizoi N’Dicka në minutën e 32 pas një kornie, duke i dhënë avantazh Bolognas. Në fund të pjesës së parë, Bernardeschi shënoi 2-1 për Romën nga pika e penalltisë, pas një faulli të El Shaarawy ndaj Zortea-s (47’ pt).
Në pjesën e dytë, Ravaglia mohoi golin e Malen, ndërsa Castro rrezikoi të mbyllte ndeshjen me një goditje të fuqishme në këndin e portës (58’). Roma reagoi duke futur Vaz dhe arriti të barazonte. Malen shfrytëzoi penalltinë e fituar nga ish-lojtari i OM (69’), ndërsa në minutën e 80 Pellegrini shënoi për 3-3.
Ndeshja shkoi në kohë shtesë, ku Bologna mori fitoren vendimtare. Cambiaghi shfrytëzoi asistin e Dallinga-s dhe shënoi golin e fitores në minutën e 110’, duke vulosur rezultatin 4-3.
Me këtë fitore, Bologna do të përballet me Aston Villa në çerekfinale, ndërsa aventura e Romës në Europa League përfundon me humbje në shtëpi.
Rezultatet përfundimtare të ndeshjeve të tjera të kthimit në Europa League:
Aston Villa – Lille 2-0 54′ McGin, 86′ Bailey
Real Betis – Panathinaikos 4-0 8′ Ruibal, 45+1′ Amrabat, 53′ Cuço Hernández, 66′ Antoni
Porto – Stuttgart 2-0 21′ William Gomes, 72′ Froholdt
Midtjylland – Nottingham 1-2 41′ Dominguez, 52′ Jates / 69′ Erlik
Freiburg – Genk 5-1 19′ Ginter, 25′ Matanović, 53′ Grifo, 57′ Suzuki, 79′ Egestein – 39′ Smets
Lyon – Celta Vigo 0-2