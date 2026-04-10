Europa League: Aston Villa dhe Freiburg drejt gjysmëfinaleve

Ecuria e çerekfinaleve të Europa League buzëqesh qartësisht për Aston Villa-n, që fiton 1-3 në “Dall’Ara”. Bologna reziston në pjesën e parë dhe madje i anulohet një gol i mundshëm për pozicion jashtë loje, ndërsa pak më vonë godet traversën. Në minutën e 44-t, megjithatë, Konsa kalon në avantazh anglezët duke përfituar nga dalja e gabuar e Ravaglia-s.
Situata përkeqësohet në fillim të pjesës së dytë: në minutën e 51-të, Heggem humbet topin ndaj Buendía-s, më pas Watkins dyfishon shifrat. “Rossoblù” ngushtojnë diferencën në minutën e 90-të me Rowe, por sërish Watkins, katër minuta më vonë, i shuan shpresat e Italiano-s.
Për të arritur në gjysmëfinale, në ndeshjen e kthimit më 16 prill do të duhet të mposhtin ekipin e Emery-t me një diferencë prej tre golash.
Edhe Freiburg ka një këmbë në gjysmëfinale pas fitores 3-0 në shtëpi ndaj Celta Vigo, ndërsa mbetet gjithçka e hapur pas barazimit 1-1 mes Porto dhe Nottingham Forest, ku për t’u veçuar është autogoli qesharak i portugezëve në këtë sfidë.