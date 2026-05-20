Euro thyen sot sërish minimumin historik

Kursi i këmbimit mes Euros dhe Lekut ka pësuar përsëri rënie ditën e sotme dhe ka thyer lehtë minimumin e mëparshëm historik.

Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane u këmbye sot me 95.32 lekë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë.

Që nga fillimi i vitit, Euro është zhvlerësuar me 1.5%, ndërsa me bazë vjetore rënia e monedhës europiane ka arritur nivelin 2.8%.

Agjentët e këmbimit valutor shprehen se kursi i këmbimit të Euros vazhdon të karakterizohet nga presione në rënie, për shkak të ofertës së bollshme të valutës në treg.

Këto presione në rënie zbuten përkohësisht nga ndërhyrjet e vazhdueshme të bankës së Shqipërisë. Por, brenda një harku disaditor, trysnia e tregut për ta zhvlerësuar kursin e Euros rritet sërish, duke bërë që ai të shënojë rekorde të reja historike në rënie, ndonëse me amplituda të kufizuara lëvizjeje.

Tremujori i tretë i vitit i ka theksuar më shumë presionet nënçmuese mbi Euron, për shkak të rritjes së ofertës valutore, të lidhur sidomos me turizmin. Është e pritshme që tregu ta shtyjë Euron në rënie gjatë gjithë sezonit veror, ndërsa masa e rënies do të ngelet e lidhur me rolin që do të vazhdojë të luajë Banka e Shqipërisë.

Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar Banka Qendrore bleu 1 miliard e 27 milionë euro, për objektivit të rritjes së rezervës valutore, por në pjesën më të madhe në funksion të qëllimit për të frenuar forcimin e kursit të këmbimit të Lekut. Sasia e valutës së blerë u rrit me 10% krahasuar me një vit më parë. Gjithsej, në periudhën 2024-2025 Banka Qendrore ka blerë afërsisht dy miliardë euro në tregun valutor, blerje që vetëm sa e kanë ngadalësuar rënien e Euros.

Blerjet e valutës kanë vazhduar edhe përgjatë muajve të parë të këtij viti, duke parë tendencën në rënie të kursit të këmbimit Euro-Lek, por shifrat e blerjeve nuk janë bërë ende publike.

Megjithatë, me inflacionin që po afrohet drejt objektivit prej 3%, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë do të bëhen më të vështira për t’u motivuar me argumentin e ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Një reduktim i rolit të Bankës së Shqipërisë në tregun e këmbimit valutor mund të sjellë rënie me ritme disi më të lartë të kursit të Euros. Nga ana tjetër, një efekt i kundërt i lidhur me shtrenjtimin e pritshëm të mallrave të importit në kursin e këmbimit, për momentin, nuk po shfaqet. /monitor

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top