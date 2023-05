Sot, më 1 Maj 2023, dollari amerikan blihet me 100.5 lekë dhe shitet me 101.4 lekë.

Euro blihet me 110.8 lekë dhe shitet 111.5 lekë. Paundi britanik sot blihet me 125.6 lekë dhe shitet me 126.8 lekë.

Franga zvicerane këmbehet sot në blerje me 112 lekë, ndërsa në shitje me 113 lekë. Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 73.6 lekë dhe në shitje me 76 lekë.

Për më tepër shihni tabelën e mëposhtme: