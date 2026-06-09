Euro e nis javën në rënie të mëtejshme, zbret drejt pragut të 95 lekëve

Euro ka vijuar rënien edhe në këtë javë, duke prekur një rekord të ri historik kundrejt lekut. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, të hënën një euro u këmbye me 95.19 lekë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Monedha europiane ka humbur 1.6% të vlerës që nga fillimi i vitit dhe 2.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë vazhdimisht në tregun valutor gjatë dy viteve të fundit, duke blerë sasi të mëdha eurosh dhe për të frenuar rënien e mëtejshme të monedhës europiane.