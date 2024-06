Euro 2024, plotësohet tabloja e fazës së 1/8-ave, sfidat me eliminim direkt

Me mbylljen e ndeshjeve të treta të grupeve E dhe F dhe kualifikimet historike të Turqisë dhe Gjeorgjisë, është plotwsuar tabloja e skuadrave që do të përballen në 1/8-at e Euro 2024.

Shorti ka përcaktuar sfidat e fazës me eliminim direkt. Do të nisin të shtunën me ndeshjet Zvicër-Itali dhe Gjermani-Danimarkë. Të dielën luhen dy ndeshje të tjera., Angli-Sllovaki dhe Spanjë-Gjeorgji.

Ndërsa takimet Francë-Belgjikë dhe Portugali Slloveni do të luhen të hënën. Kjo fazë mbyllet të martën me duelet Rumani-Holandë dhe Austri-Turqi.

Sfidat e 1/8-ave

29/06 Zvicër – Itali ora 18:00

29/06 Gjermani – Danimarkë ora 21:00

30/06 Angli –Sllovaki ora 18:00

30/06 Spanjë – Gjeorgji ora 21:00

01/07 Francë – Belgjikë ora 18:00

01/07 Portugali – Slloveni ora 21:00

02/07 Rumani – Holandë ora 18:00

02/07 Austri – Turqi 21:00