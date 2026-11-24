Arsenali dhe Borussia Dortmundi përballen të martën mbrëma në një nga ndeshjet më interesante të xhiros së pestë të Ligës së Kampionëve.
Takimi zhvillohet në stadiumin “Emirates” në Londër, nga ora 21:00, ku skuadra e Mikel Artetës synon fitoren ndaj ekipit të drejtuar nga Niko Kovaqi.
Arsenali renditet në vendin e tretë me dhjetë pikë, ndërsa Dortmundi është i 12-ti me nëntë pikë. Megjithatë, të dy skuadrat kryesojnë kampionatet e tyre vendore.
Në prag të ndeshjes, Arteta ka vlerësuar formën dhe cilësinë e Dortmundit, ndërsa Kovaqi ka theksuar se Arsenali është një kundërshtar shumë i fortë.
Të dy trajnerët presin një përballje të vështirë, ndërsa tekniku i Dortmundit ka paralajmëruar se nuk pret një ndeshje pa gola, duke marrë parasysh potencialin ofensiv të të dy ekipeve.
Në një tjetër duel interesant të mbrëmjes, Manchester City e pret Napolin në stadiumin “Etihad”, po ashtu nga ora 21:00.
Xhiroja e pestë nis në orën 18:45 me ndeshjet Galatasaray – Aston Villa dhe Bodo/Glimt – LASK, ndërsa në orën 21:00 zhvillohen edhe pesë përballje të tjera: Como – AEK, Feyenoord – Porto, Leipzig – Lens, Real Madrid – PSV dhe Slovan Bratislava – Betis.